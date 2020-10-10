В Латвии за последние сутки 89 новых случаев Covid-19

За прошедшие сутки в Латвии выявлено 89 новых случаев Covid-19, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
Вчера сделано 4710 тестов на Covid-19, количество положительных результатов составило 1,89%.
С начала эпидемии в Латвии проведено 358 498 анализов на Covid-19, заражение выявлено у 2596 человек, из которых на 10 октября выздоровели 1322.
Как сообщалось, в больницах на данный момент находятся 52 пациента с Covid-19, что пока является наибольшим числом госпитализированных пациентов с таким диагнозом с начала эпидемии в Латвии.
За прошедшие сутки были госпитализированы еще восемь человек с Covid-19.
У 47 госпитализированных человек заболевание протекает в среднетяжелой форме, а у пяти человек - в тяжелой.
На данный момент из больниц выписаны 247 пациентов, среди которых как выздоровевшие, так и скончавшиеся.