Сб, 10.10.2020
Все делают что-то неправильно, и это неправильное состоит в том, что люди не соблюдают правила, которые должны соблюдать. Уга Думпис, главный инфекционист Минздрава
Уга Думпис, главный инфекционист Минздрава
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В Латвии за последние сутки 89 новых случаев Covid-19

Иллюстративное фото

ФОТО: Reuters/ScanPix

За прошедшие сутки в Латвии выявлено 89 новых случаев Covid-19, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Вчера сделано 4710 тестов на Covid-19, количество положительных результатов составило 1,89%.

С начала эпидемии в Латвии проведено 358 498 анализов на Covid-19, заражение выявлено у 2596 человек, из которых на 10 октября выздоровели 1322.

Как сообщалось, в больницах на данный момент находятся 52 пациента с Covid-19, что пока является наибольшим числом госпитализированных пациентов с таким диагнозом с начала эпидемии в Латвии.

За прошедшие сутки были госпитализированы еще восемь человек с Covid-19.

У 47 госпитализированных человек заболевание протекает в среднетяжелой форме, а у пяти человек - в тяжелой.

На данный момент из больниц выписаны 247 пациентов, среди которых как выздоровевшие, так и скончавшиеся.

 

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