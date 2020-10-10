В Латвии за последние сутки 89 новых случаев Covid-19

Вчера сделано 4710 тестов на Covid-19, количество положительных результатов составило 1,89%.

С начала эпидемии в Латвии проведено 358 498 анализов на Covid-19, заражение выявлено у 2596 человек, из которых на 10 октября выздоровели 1322.

Как сообщалось, в больницах на данный момент находятся 52 пациента с Covid-19, что пока является наибольшим числом госпитализированных пациентов с таким диагнозом с начала эпидемии в Латвии.

За прошедшие сутки были госпитализированы еще восемь человек с Covid-19.

У 47 госпитализированных человек заболевание протекает в среднетяжелой форме, а у пяти человек - в тяжелой.