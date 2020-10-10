Гобземс не уходит из политики: на его митинг собралось больше 200 человек

Ранее Гобземс сообщил агентству LЕТА, что приглашает принять участие в мероприятии людей всех партий и профессий, которые недовольны отношением нынешней власти к обществу. Политик заявил, что на мероприятии у этих людей будет возможность публично высказаться.

Он подчеркнул, что видит три возможных сценария запланированного мероприятия. Если на мероприятие придут 100 человек, Гобземс обещает в тот же день уйти из политики. Если придет 1000 человек, политик будет полностью убежден в том, что общество нужно продолжать "будить". Если же придет 10 000 человек, политик будет убежден, что перемены не за горами.

По данным агентства LETA, мероприятие посетило более 200 человек.

В мероприятии приняли участие в основном молодые люди и семьи с детьми, к которым обратились Гобземс, председатель правления рыбоперерабатывающего предприятия AO Brivais vilnis Арнольдс Бабрис, член "Центристской партии" пастор Айгарс Битанс, а также депутат Сейма Линда Лиепиня.

Большинство выступлений было посвящено теме семьи, поскольку, по словам Гобземса, в Латвии больше всего дискриминируют многодетные семьи, но Битанс подчеркнул, что традиционные семейные ценности в Латвии находятся под угрозой.

В заключение Гобземс поблагодарил присутствующих и признал, что их так много, что он не планирует уходить из политики. Однако, сегодня он был убежден, что общество должно продолжать пробуждаться, потому что перемены уже не так далеко.

22 ноября депутат Сейма Гобземс пообещал создать новую политическую партию. В прошлом году его исключили из партии KPV LV.