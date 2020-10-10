В Риге пройдет митинг людей, которые "недовольны отношением власти к обществу"

Ранее Гобземс сообщил агентству ЛЕТА, что приглашает принять участие в мероприятии людей всех партий и профессий, которые недовольны отношением нынешней власти к обществу. Политик заявил, что на мероприятии у этих людей будет возможность публично высказаться.

Он подчеркнул, что видит три возможных сценария запланированного мероприятия. Если на мероприятие придут 100 человек, Гобземс обещает в тот же день уйти из политики. Если придет 1000 человек, политик будет полностью убежден в том, что общество нужно продолжать "будить". Если же придет 10 000 человек, политик будет убежден, что перемены не за горами.