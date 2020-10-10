В Риге пройдет митинг людей, которые "недовольны отношением власти к обществу"

Сегодня, 10 октября, в 18:00 на Эспланаде, у памятника Райнису в Риге, состоится организованный депутатом Сейма Алдисом Гобземсом митинг, на который политик приглашает "людей, которых не устраивает отношение нынешней власти к обществу".
Ранее Гобземс сообщил агентству ЛЕТА, что приглашает принять участие в мероприятии людей всех партий и профессий, которые недовольны отношением нынешней власти к обществу. Политик заявил, что на мероприятии у этих людей будет возможность публично высказаться.
Он подчеркнул, что видит три возможных сценария запланированного мероприятия. Если на мероприятие придут 100 человек, Гобземс обещает в тот же день уйти из политики. Если придет 1000 человек, политик будет полностью убежден в том, что общество нужно продолжать "будить". Если же придет 10 000 человек, политик будет убежден, что перемены не за горами.
Как сообщалось, Гобземс 22 ноября пообещал создать новую политическую партию. В прошлом году его исключили из партии KPV LV.