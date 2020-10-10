Covid-19: в Эстонии выявлено 37 новых случаев, в Литве рекорд - 205

За минувшие сутки в Эстонии проанализировано 1815 первичных тестов на вызывающий заболевание Covid-19, позитивный результат дали 37 тестов. За последние сутки Литве было зарегистрировано 205 новых случаев заражения коронавирусом, что является новым рекордом за день, по данным Национального центра общественного здравоохранения.
Эстония
Коэффициент заболеваемости за последние 14 дней составляет 51,32 на 100 000 населения.
По состоянию на утро 10 октября госпитализированы 32 пациента с Covid-19, один подключен к аппарату ИВЛ. Из больниц выписаны пятеро пациентов.
К субботе, 10 октября, в больницах закрыты 493 истории болезни Covid-19 в отношении 480 человек.
Литва
По данным эпидемиологов, в 143 случаях в Литве заражение произошло при контакте с больными. Специалистам не удалось определить условия заражения 57 человек.
В течение дня было выявлено пять завозных случаев. Два человека вернулись из Финляндии, по одному из Молдовы, Беларуси и Великобритании.
В настоящее время число заболевших коронавирусом в Литве составляет 3087 человек, 2751 человек выздоровели.
В изоляции находится 35 719 человек. С 1 июля в Литве зарегистрировано 312 случаев коронавируса у людей, заразившихся им за рубежом до возвращения в Литву.
Общее количество смертей от Covid-19 в Литве такое же, как и накануне - 103. Число людей, заразившихся Covid-19, но умерших от других причин, также осталось неизменным - 22.