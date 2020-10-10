Covid-19: в Эстонии выявлено 37 новых случаев, в Литве рекорд - 205

Эстония

Коэффициент заболеваемости за последние 14 дней составляет 51,32 на 100 000 населения.

По состоянию на утро 10 октября госпитализированы 32 пациента с Covid-19, один подключен к аппарату ИВЛ. Из больниц выписаны пятеро пациентов.

К субботе, 10 октября, в больницах закрыты 493 истории болезни Covid-19 в отношении 480 человек.

Литва

По данным эпидемиологов, в 143 случаях в Литве заражение произошло при контакте с больными. Специалистам не удалось определить условия заражения 57 человек.

В течение дня было выявлено пять завозных случаев. Два человека вернулись из Финляндии, по одному из Молдовы, Беларуси и Великобритании.

В настоящее время число заболевших коронавирусом в Литве составляет 3087 человек, 2751 человек выздоровели.

В изоляции находится 35 719 человек. С 1 июля в Литве зарегистрировано 312 случаев коронавируса у людей, заразившихся им за рубежом до возвращения в Литву.