Сб, 10.10.2020
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Алексей Навальный
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В Хабаровске силой разогнали очередную акцию в поддержку Сергея Фургала

ФОТО: Reuters/ScanPix

В субботу, 10 октября, в Хабаровске прошла 92-я акция протеста в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. По данным городской администрации, задержаны 25 человек, сообщает РИА "Новости".

Как пишет "Медуза", акция протеста началась днем на площади Ленина у здания краевого правительства. В мэрии города сообщили, что в акции приняли участие 500 человек. Протестующие около получаса скандировали лозунги в поддержку Фургала, после чего прошли по центральным улицам Хабаровска и вернулись к зданию правительства.

ОМОН начал разгонять протестующих после того, как демонстранты начали ставить палатки у здания регионального правительства.

Полиция предварительно потребовала убрать палатки и в случае отказа пригрозили применить силу. Через несколько минут вышли бойцы ОМОНа и начали задержания.

Напомним, протесты в Хабаровске в ежедневном режиме продолжаются с 11 июля, наиболее многочисленными они становятся по субботам. 

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