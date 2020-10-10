В Хабаровске силой разогнали очередную акцию в поддержку Сергея Фургала

Как пишет "Медуза", акция протеста началась днем на площади Ленина у здания краевого правительства. В мэрии города сообщили, что в акции приняли участие 500 человек. Протестующие около получаса скандировали лозунги в поддержку Фургала, после чего прошли по центральным улицам Хабаровска и вернулись к зданию правительства.

ОМОН начал разгонять протестующих после того, как демонстранты начали ставить палатки у здания регионального правительства.

Полиция предварительно потребовала убрать палатки и в случае отказа пригрозили применить силу. Через несколько минут вышли бойцы ОМОНа и начали задержания.

На мирных протестующих в Хабаровске спустили ОМОН. По-другому власть разговаривать с людьми не умеет pic.twitter.com/RkeW0GluEE — Соболь Любовь (@SobolLubov) October 10, 2020