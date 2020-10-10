В Риге подросток сбил женщину на пешеходном переходе: он пытался сбежать, но водители его остановили

Женщина вспоминает, что проехала проезжую часть на зеленый сигнал светофора и просто не ожидала ничего подобного от водителя. После удара она упала с самоката и сильно ударилась об асфальт.

Пострадавшая рассказала, что виновный водитель, увидев, что он сбил человека, не остановился на месте аварии, а продолжил движение по Бривибас гатве в направлении Тейки. Она сразу же позвонила мужу и вызвала скорую помощь.

"Она позвонила, была в ужасе от пережитого. Мы с сыном сидели дома. Я все бросил, оделся, взял машину, и мы приехали сюда. Мы обнаружили, что электросамокат был поврежден, у жены были синяки, повреждены плечо, колено. Приехала "скорая", осмотрели ее", - рассказывает муж пострадавшей Максим.

Сам водитель, спровоцировавший аварию, далеко не уехал, ему помешали очевидцы происшествия. 22

"К счастью, другие водители его задержали, зажали в правой полосе движения, не давали выехать. Позже была вызвана полиция. Спасла человеческая солидарность. У одного человека был видеорегистратор. Момент аварии запечатлен, слава Богу. Он также дал показания, хочется надеяться, что все просто так не оставят", - рассказал Максим.

Выяснилось, что машиной управлял несовершеннолетний. Хотя транспортное средство выглядит как настоящий автомобиль, по спецификации это мопед. 22

Это мопед марки Aixam с максимальной мощностью четыре киловатта, или около пяти лошадиных сил. Им разрешено управлять и участвовать в движении с 14 лет.

"Я считаю, что это несерьезно. Когда человек не сдал все правила Управления безопасности дорожного движения, он не имеет права участвовать в дорожном движении. Вы только посмотрите на интенсивное автомобильное движение здесь. Как ездят фуры. Как он может управлять транспортным средством, не зная основ", - отметил Максим.

CSDD сообщает, что для управления таким транспортным средством необходимо получить права категории AM, или водительские права для категории мопеда. Кроме того, для этого необходимо не только сдать экзамен по теории, но и продемонстрировать навыки вождения.

О дорожно-транспортном происшествии на Бривибас гатве сотрудники полиции пока мало что могут сказать, так как расследование дела еще только начинается, но, учитывая показания очевидцев и тот факт, что водитель не отрицает своей вины, рассмотрение дела вряд ли затянется.