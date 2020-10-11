Звездные страсти ⟩ Кети Топурия уже родила и как Брежнева испортила Константина Меладзе?

Кети Топурия родила?

Вот уже несколько месяцев ходят слухи, что солистка группы A'Studio Кети Топурия ждет ребенка от своего возлюбленного - бизнесмена Льва Деньгова. Певица никак не комментирует эту информацию. На фотографиях в соцсетях у нее одежда свободного кроя, и не понятно, действительно ли она в положении.

10 октября в Telegram-канале "Только никому" появились скриншоты из Instagram-аккаунта Топурии. На них внимательные фолловеры заметили колеса от детской коляски. Тут же появились предположения, что артистка уже родила, но скрывает этот факт.

Сама Кети Топурия никак эти слухи не комментирует.

Ждем официального снимка с малышом в Instagram. Не станет же звезда скрывать это вечно?

ФОТО: скриншот из telegram-канала "Только никому"

Вера Брежнева испортила Константина Меладзе?

Издание StrHit.ru опубликовало рассказ от имени экс-охранника группы "ВИА Гра" Сергея, который утверждает, что именно он заметил Веру Брежневу в толпе и привел ее в гримерку. Позже он стал приглашать девушку на каждый концерт, а потом позвал на кастинг и познакомил с продюсером.

"Как только она зашла, у Константина, по-моему, даже очки упали", - цитирует его портал.

Мужчина заметил, что после того, как Вера попала в группу, она перестала с ним общаться. Тогда он сделал вывод, что ради карьеры Брежнева готова переступить через любого.

Сергей считает, что Вера плохо влияет на Константина. По его мнению, именно она поставила ультиматум продюсеру, чтобы он отказался работать с Полиной Гагариной.

"На мой взгляд, Вера портит самого Костю… Я думаю, что она ограничила доступ к Косте всех, кроме родственников, и сама держит его в своих семейных руках", - сказал он в интервью на YouTube-канале "Грошi".

Как дело обстоит на самом деле, достоверно знать нельзя. Напомним, что Полина Гагарина неоднократно говорила журналистам, что не она приняла решение прервать сотрудничество с Меладзе.