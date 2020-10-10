Сб, 10.10.2020
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  • Часть покрытия баскетбольного поля с подписью Коби Брайанта продана за огромную сумму

Часть покрытия баскетбольного поля с подписью Коби Брайанта продана за огромную сумму

Коби Брайант

ФОТО: AFP / Scanpix

За внушительную сумму продана часть баскетбольного поля команды Los Angeles Lakers с последней игры Коби Брайанта, которая также была подписана легендарным баскетболистом.

Различная баскетбольная атрибутика, подписанная звездами NBA, довольно часто продается за значительные суммы. На этот раз с молотка ушла часть баскетбольного поля Los Angeles Lakers, где прошла последняя игра Коби Брайанта.

13 апреля 2016 года легендарный баскетболист блистательно попрощался с баскетболом. Как память полю, на котором было проведено 20 сезонов, Брайан оставил автограф в одной из его частей.

Сейчас доски с этой части поля проданы на аукционе за 631 000 долларов (535 тысяч евро). Первоначальная сумма аукциона по продаже покрытия поля была установлена ​​на уровне 210 тысяч долларов США, но уже тогда планировалось, что сумма аукциона достигнет не менее полумиллиона. Однако результат превзошел даже этот прогноз.

Брайант трагически погиб в начале этого года, когда при крушении вертолета вместе с легендарным баскетболистом погибли еще восемь человек, включая 13-летнюю дочь бывшего баскетболиста Джанну Брайант.

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