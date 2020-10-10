Часть покрытия баскетбольного поля с подписью Коби Брайанта продана за огромную сумму

Различная баскетбольная атрибутика, подписанная звездами NBA, довольно часто продается за значительные суммы. На этот раз с молотка ушла часть баскетбольного поля Los Angeles Lakers, где прошла последняя игра Коби Брайанта.

13 апреля 2016 года легендарный баскетболист блистательно попрощался с баскетболом. Как память полю, на котором было проведено 20 сезонов, Брайан оставил автограф в одной из его частей.

Сейчас доски с этой части поля проданы на аукционе за 631 000 долларов (535 тысяч евро). Первоначальная сумма аукциона по продаже покрытия поля была установлена ​​на уровне 210 тысяч долларов США, но уже тогда планировалось, что сумма аукциона достигнет не менее полумиллиона. Однако результат превзошел даже этот прогноз.