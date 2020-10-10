Часть покрытия баскетбольного поля с подписью Коби Брайанта продана за огромную сумму

За внушительную сумму продана часть баскетбольного поля команды Los Angeles Lakers с последней игры Коби Брайанта, которая также была подписана легендарным баскетболистом.
Различная баскетбольная атрибутика, подписанная звездами NBA, довольно часто продается за значительные суммы. На этот раз с молотка ушла часть баскетбольного поля Los Angeles Lakers, где прошла последняя игра Коби Брайанта.
13 апреля 2016 года легендарный баскетболист блистательно попрощался с баскетболом. Как память полю, на котором было проведено 20 сезонов, Брайан оставил автограф в одной из его частей.
@kobebryant @NBA @Lakers— #TrillionFilms (@TRILLIONLLC) April 14, 2016
When u sign the floor is it officially over😯 pic.twitter.com/d1dr3LoN6K
Сейчас доски с этой части поля проданы на аукционе за 631 000 долларов (535 тысяч евро). Первоначальная сумма аукциона по продаже покрытия поля была установлена на уровне 210 тысяч долларов США, но уже тогда планировалось, что сумма аукциона достигнет не менее полумиллиона. Однако результат превзошел даже этот прогноз.
Брайант трагически погиб в начале этого года, когда при крушении вертолета вместе с легендарным баскетболистом погибли еще восемь человек, включая 13-летнюю дочь бывшего баскетболиста Джанну Брайант.