Сб, 10.10.2020
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Уга Думпис, главный инфекционист Минздрава

Кусок паркета с подписью Коби Брайанта продан за огромную сумму

Коби Брайант

ФОТО: AFP / Scanpix

За внушительную сумму был продан кусок паркета команды "Лос-Анджелес Лейкерс" с последней игры Коби Брайанта, который был подписан легендарным баскетболистом.

Различная баскетбольная атрибутика, подписанная звёздами НБА, довольно часто продаётся за значительные суммы. На этот раз с молотка ушла часть баскетбольной площадки "Лос-Анджелес Лейкерс", где прошла последняя игра Коби Брайанта.

13 апреля 2016 года легендарный баскетболист блистательно попрощался с баскетболом. Как память площадке, на которой было проведено 20 сезонов, Брайант оставил автограф на одной из её частей.

Доски с этой части площадки проданы на аукционе за 631 000 долларов (535 тысяч евро). Аукцион стартовал с суммы 210 тысяч долларов США, но уже тогда планировалось, что сумма аукциона достигнет не менее полумиллиона. Однако результат превзошёл даже эти ожидания.

Брайант трагически погиб в начале этого года. Тогда при крушении вертолёта вместе с легендарным баскетболистом погибли ещё восемь человек, включая 13-летнюю дочь баскетболиста Джианну Брайант.

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