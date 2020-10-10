Кусок паркета с подписью Коби Брайанта продан за огромную сумму

За внушительную сумму был продан кусок паркета команды "Лос-Анджелес Лейкерс" с последней игры Коби Брайанта, который был подписан легендарным баскетболистом.
Различная баскетбольная атрибутика, подписанная звёздами НБА, довольно часто продаётся за значительные суммы. На этот раз с молотка ушла часть баскетбольной площадки "Лос-Анджелес Лейкерс", где прошла последняя игра Коби Брайанта.
13 апреля 2016 года легендарный баскетболист блистательно попрощался с баскетболом. Как память площадке, на которой было проведено 20 сезонов, Брайант оставил автограф на одной из её частей.
@kobebryant @NBA @Lakers— #TrillionFilms (@TRILLIONLLC) April 14, 2016
When u sign the floor is it officially over😯 pic.twitter.com/d1dr3LoN6K
Доски с этой части площадки проданы на аукционе за 631 000 долларов (535 тысяч евро). Аукцион стартовал с суммы 210 тысяч долларов США, но уже тогда планировалось, что сумма аукциона достигнет не менее полумиллиона. Однако результат превзошёл даже эти ожидания.
Брайант трагически погиб в начале этого года. Тогда при крушении вертолёта вместе с легендарным баскетболистом погибли ещё восемь человек, включая 13-летнюю дочь баскетболиста Джианну Брайант.