Сб, 10.10.2020
Все делают что-то неправильно, и это неправильное состоит в том, что люди не соблюдают правила, которые должны соблюдать. Уга Думпис, главный инфекционист Минздрава
Уга Думпис, главный инфекционист Минздрава
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"Конституцию на улице не напишешь": Лукашенко встретился с оппозиционерами в СИЗО
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ФОТО: telegram.org/pul_1

В субботу, 10 октября, Александр Лукашенко посетил СИЗО КГБ Беларуси, где больше четырех часов общался с арестованными представителями оппозиции, сообщает "Медуза" со ссылкой на провластный белорусский телеграм-канал "Пул Первого".

На встрече среди прочих присутствовали собиравшийся баллотироваться в президенты банкир Виктор Бабарико, его сын Эдуард, юрист, член Координационного совета оппозиции Беларуси Лилия Власова, политтехнолог Виталий Шкляров и бизнесмен Юрий Воскресенский, дополняет новостной портал Tut.by.

Содержание разговора решено было оставить в тайне.

Также Telegram-канал Светланы Тихановской сообщил, что сегодня, 10 октября, состоялся первый за 4 месяца телефонный разговор Светланы и Сергея Тихановских.

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