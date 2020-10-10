"Конституцию на улице не напишешь": Лукашенко встретился с оппозиционерами в СИЗО
В субботу, 10 октября, Александр Лукашенко посетил СИЗО КГБ Беларуси, где больше четырех часов общался с арестованными представителями оппозиции, сообщает "Медуза" со ссылкой на провластный белорусский телеграм-канал "Пул Первого".
На встрече среди прочих присутствовали собиравшийся баллотироваться в президенты банкир Виктор Бабарико, его сын Эдуард, юрист, член Координационного совета оппозиции Беларуси Лилия Власова, политтехнолог Виталий Шкляров и бизнесмен Юрий Воскресенский, дополняет новостной портал Tut.by.
Содержание разговора решено было оставить в тайне.
Также Telegram-канал Светланы Тихановской сообщил, что сегодня, 10 октября, состоялся первый за 4 месяца телефонный разговор Светланы и Сергея Тихановских.