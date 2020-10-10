Вс, 11.10.2020
Снижение цен на фрукты, ягоды и овощи составило 11,7 процента… В Латвии самые низкие цены среди стран Балтии Каспарс Гиргенс, депутат KPV LV
Каспарс Гиргенс, депутат KPV LV
  • RUS TVNET
  • Новости
  • Общество
  • ЧП в Киргизии и "предел для латвийской медицины". Все, что вы могли пропустить 10 октября

ЧП в Киргизии и "предел для латвийской медицины". Все, что вы могли пропустить 10 октября

ФОТО: Rus TVNET

Мы понимаем, что у вас очень мало времени. Именно поэтому в конце дня RUS TVNET собирает все самое важное, что вы могли пропустить сегодня.

Путница, 10 октября.

Коронавирус:

  • В Латвии за последние сутки - 89 новых случаев Covid-19
  • В Эстонии выявлено 37 новых случаев, в Литве рекорд - 205
  • В больницах сейчас - наибольшее количество госпитализированных с Covid-19 с начала эпидемии. А если в стране будет 200 пациентов с тяжелой формой Covid-19 - это будет предел для латвийской медицины
  • ​До конца года запрещены мероприятия с активным передвижением участников
  • ​ Изменен принцип установления порога самоизоляции при возвращении из-за границы
  • Винькеле сравнила заседание правительства по Covid-19 с "жестокой борьбой с медведями".

Другие события дня:

Утром в Латвии наблюдались первые осенние заморозки

  • Армения и Азербайджан обвинили друг друга в нарушении перемирия в Нагорном Карабахе
  • В столице Киргизии объявлено ЧП: президент распорядился ввести войска. Задержан бывший президент Киргизии. В столице комендантский час, танки и БТР
  • В Риге прошел марш в поддержку белорусских женщин. Приехавшая в Латвию Вероника Цепкало принять участие не смогла, потому что должна соблюдать самоизоляцию
  • Польша и Литва отозвали из Минска десятки дипломатов.
  • Лукашенко встретился с арестованными оппозиционерами в СИЗО, а Светлана Тихановская впервые за 4 месяца созвонилась с мужем в тюрьме
  • "Воды сейчас на всякий случай лучше избегать". Губернатор Камчатского края прокомментировал ситуацию в регионе
  • В Красноярском крае ввели режим ЧС: около полтонны дизельного топлива попали в реку
  • В Хабаровске силой разогнали очередную акцию в поддержку Сергея Фургала
  • "Полгода держала в шкафу": россиянку подозревают в истязаниях новорожденной дочери
  • Все-таки стартовал Рижский марафон Rimi. В этом году - в виртуальной среде
  • В Риге на митинг "недовольных отношением власти к обществу" собралось больше 200 человек
  • Также в столице подросток сбил женщину на пешеходном переходе: он пытался сбежать, но водители его остановили
  • Bilešu serviss включен в черный список PTAC из-за невозврата денег за билеты
  • Утверждение Министерства земледелия о самых низких ценах овощей в Балтии – безосновательно
  • Усталость и отсутствие мотивации: за год 86% латвийцев столкнулись с симптомами выгорания
  • Эстонская полиция отказалась устанавливать на своем здании скульптуру петуха
  • Финалисткой латвийского шоу экстремальных превращений стала мама восьмерых детей

Новости из мира знаменитостей:

  • В московском Театре Наций состоялась премьера спектакля "Горбачев" латвийского режиссера Алвиса Херманиса. Евгений Миронов рассказал о спектакле, Горбачеве, знакомстве с Путиным и Крыме
  • Звезду сериала "Интерны", исполнившего роль Левина, экстренно госпитализировали в Лондоне
  • Звезда TikTok Даня Милохин и Юрий Шатунов оказались воспитанниками одного детского дома

Новости спорта:

  • Кристапу Порзиньгису сделали операцию на колене
  • Кусок паркета с подписью Коби Брайанта продан за огромную сумму

Последние новости

НАВЕРХ
Back