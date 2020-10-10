ЧП в Киргизии и "предел для латвийской медицины". Все, что вы могли пропустить 10 октября

Мы понимаем, что у вас очень мало времени. Именно поэтому в конце дня RUS TVNET собирает все самое важное, что вы могли пропустить сегодня.
Путница, 10 октября.
Коронавирус:
- В Латвии за последние сутки - 89 новых случаев Covid-19
- В Эстонии выявлено 37 новых случаев, в Литве рекорд - 205
- В больницах сейчас - наибольшее количество госпитализированных с Covid-19 с начала эпидемии. А если в стране будет 200 пациентов с тяжелой формой Covid-19 - это будет предел для латвийской медицины
- До конца года запрещены мероприятия с активным передвижением участников
- Изменен принцип установления порога самоизоляции при возвращении из-за границы
- Винькеле сравнила заседание правительства по Covid-19 с "жестокой борьбой с медведями".
Другие события дня:
Утром в Латвии наблюдались первые осенние заморозки
- Армения и Азербайджан обвинили друг друга в нарушении перемирия в Нагорном Карабахе
- В столице Киргизии объявлено ЧП: президент распорядился ввести войска. Задержан бывший президент Киргизии. В столице комендантский час, танки и БТР
- В Риге прошел марш в поддержку белорусских женщин. Приехавшая в Латвию Вероника Цепкало принять участие не смогла, потому что должна соблюдать самоизоляцию
- Польша и Литва отозвали из Минска десятки дипломатов.
- Лукашенко встретился с арестованными оппозиционерами в СИЗО, а Светлана Тихановская впервые за 4 месяца созвонилась с мужем в тюрьме
- "Воды сейчас на всякий случай лучше избегать". Губернатор Камчатского края прокомментировал ситуацию в регионе
- В Красноярском крае ввели режим ЧС: около полтонны дизельного топлива попали в реку
- В Хабаровске силой разогнали очередную акцию в поддержку Сергея Фургала
- "Полгода держала в шкафу": россиянку подозревают в истязаниях новорожденной дочери
- Все-таки стартовал Рижский марафон Rimi. В этом году - в виртуальной среде
- В Риге на митинг "недовольных отношением власти к обществу" собралось больше 200 человек
- Также в столице подросток сбил женщину на пешеходном переходе: он пытался сбежать, но водители его остановили
- Bilešu serviss включен в черный список PTAC из-за невозврата денег за билеты
- Утверждение Министерства земледелия о самых низких ценах овощей в Балтии – безосновательно
- Усталость и отсутствие мотивации: за год 86% латвийцев столкнулись с симптомами выгорания
- Эстонская полиция отказалась устанавливать на своем здании скульптуру петуха
- Финалисткой латвийского шоу экстремальных превращений стала мама восьмерых детей
Новости из мира знаменитостей:
- В московском Театре Наций состоялась премьера спектакля "Горбачев" латвийского режиссера Алвиса Херманиса. Евгений Миронов рассказал о спектакле, Горбачеве, знакомстве с Путиным и Крыме
- Звезду сериала "Интерны", исполнившего роль Левина, экстренно госпитализировали в Лондоне
- Звезда TikTok Даня Милохин и Юрий Шатунов оказались воспитанниками одного детского дома
Новости спорта:
- Кристапу Порзиньгису сделали операцию на колене
- Кусок паркета с подписью Коби Брайанта продан за огромную сумму