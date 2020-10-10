ВИДЕО ⟩ Сборная Латвии на выезде не смогла обыграть Фарерские острова

Уже на 5-й минуте в игру пришлось вступить вратарю сборной Латвии Павлу Штейнбору, который отбил мяч летевший в нижний правый угол. На 25-й минуте после розыгрыша стандарта мяч оказался у Яниса Икауниекса, которой ударом левой ноги распечатал ворота хозяев. Для игрока РФШ этот гол стал четвёртым в составе национальной сборной.

Радость сборной Латвии длилась недолго - всего четыре минуты спустя после подачи углового точно головой пробил Одмар Ферё. До конца первого тайма у латвийских футболистов было ещё несколько неплохих моментов, но на перерыв команды ушли при ничейном счёте.

В начале второго тайма нашу команду вновь спас Штейнбор, который парировал удар в вернхний угол примерно с 30 метров. На протяжении всего второго тайма Латвия больше владела мячом и выглядела немного предпочтительнее. Хозяева, в свою очередь, опасно огрызались в контратаках и чётко действовали в обороне. Как итог - 1:1.

Следующий матч сборная Латвии проведёт 13 октября в Риге против команды Мальты.