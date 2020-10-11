19-летняя полька Ига Свёнтек сенсационно победила на "Ролан Гаррос"

Матч между Свёнтек и Кенин продолжался 1 час 24 минуты и завершился победой польки со счётом 6:4, 6:1.

По ходу встречи теннисистки выполнили по одному эйсу и допустили по три двойные ошибки. При этом 19-летняя Свёнтек реализовала шесть брейк-пойнтов, а 21-летняя Кенин - три. Счёт в личных встречах между ними стал 2:0 в пользу польки.

Стоит отметить, что Свёнтек стала первой польской теннисисткой, которой удалось победить на турнире "Большого шлема". До начала "Ролан Гаррос" она занимала 54-е место в рейтинге, но по итогам турнира впервые в карьере войдёт в топ-20, поднявшись на 17-ю строчку.

"Если бы кто-то две недели назад сказал, что я выиграю турнир, то я бы ответила, что это невозможно. Перед турниром я увидела сетку и поняла, что мне очень не повезло с жеребьёвкой. Никогда бы не подумала, что всё так закончится", - приводит слова Свёнтек Przegląd Sportowy.

Добавим, что 19-летняя Свёнтек за весь турнир не проиграла ни одного сета. Польская теннисистка стала самой молодой чемпионкой "Ролан Гаррос" с 1992 года.