TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".
В этом выпуске:
- Чем Трампа лечили от коронавируса, и какие выводы на основании этого стоит сделать широкой общественности?
- Самозахват власти после парламентских выборов в Киргизии
Президент Кыргызстана подписал указ о введении режима ЧП в Бишкеке: поручено ввести войска в столицу
Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков 9 октября подписал указ о введении на территории Бишкека режима чрезвычайного положения, сообщается на сайте главы государства.
Чрезвычайное положение вводится с 20:00 9 октября до 8:00 21 октября 2020 года.
Комендантом города на период ЧП назначен заместитель министра внутренних дел Алмазбек Орозалиев.
Указывается, что такое решение принято "исключительно в интересах обеспечения защиты жизни и здоровья граждан, их безопасности, а также в целях скорейшей стабилизации ситуации и наведения общественного порядка в Бишкеке".
В документе говорится о создании комендатуры и введении следующих мер и ограничений:
- вводить комендантский час;
- вводить особый режим въезда и выезда граждан;
- запрещать отдельным гражданам покидать свои дома;
- запрещать проведение массовых мероприятий, забастовок, собраний, митингов, шествий и пикетов;
- выдворять нарушителей порядка, проживающих не в столице, в том числе иностранцев, за их счет к месту своего постоянного пребывания;
- устанавливать особый режим работы предприятий и организаций;
- запрещать увольнения рабочих и служащих по собственному желанию;
- вводить контроль за СМИ, если их могут использовать для нагнетания обстановки в Бишкеке;
- вводить особые правила пользования связью;
- ограничивать движение транспортных средств, в том числе иностранных, и проводить их досмотр, за исключением транспорта дипломатических служб;
- проверять документы в местах массового скопления граждан.
Все подробности в новом выпуске!
Видео: ГЛАВНОЕ | 10.10.2020
Ежедневная информационная программа "Главное" предоставляет точную и беспристрастную информацию, основанную на фактах, дает высказаться всем сторонам, предлагает полный спектр мнений и комментариев по спорным вопросам. Особое внимание обращает на темы, которые обходят стороной официальные СМИ разных стран.