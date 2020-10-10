В этом выпуске:

Чем Трампа лечили от коронавируса, и какие выводы на основании этого стоит сделать широкой общественности?

Самозахват власти после парламентских выборов в Киргизии

Президент Кыргызстана подписал указ о введении режима ЧП в Бишкеке: поручено ввести войска в столицу

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков 9 октября подписал указ о введении на территории Бишкека режима чрезвычайного положения, сообщается на сайте главы государства. ​

Чрезвычайное положение вводится с 20:00 9 октября до 8:00 21 октября 2020 года.

Комендантом города на период ЧП назначен заместитель министра внутренних дел Алмазбек Орозалиев.

Указывается, что такое решение принято "исключительно в интересах обеспечения защиты жизни и здоровья граждан, их безопасности, а также в целях скорейшей стабилизации ситуации и наведения общественного порядка в Бишкеке".

В документе говорится о создании комендатуры и введении следующих мер и ограничений:

вводить комендантский час;

вводить особый режим въезда и выезда граждан;

запрещать отдельным гражданам покидать свои дома;

запрещать проведение массовых мероприятий, забастовок, собраний, митингов, шествий и пикетов;

выдворять нарушителей порядка, проживающих не в столице, в том числе иностранцев, за их счет к месту своего постоянного пребывания;

устанавливать особый режим работы предприятий и организаций;

запрещать увольнения рабочих и служащих по собственному желанию;

вводить контроль за СМИ, если их могут использовать для нагнетания обстановки в Бишкеке;

вводить особые правила пользования связью;

ограничивать движение транспортных средств, в том числе иностранных, и проводить их досмотр, за исключением транспорта дипломатических служб;

проверять документы в местах массового скопления граждан.

Все подробности в новом выпуске!

Видео: ГЛАВНОЕ | 10.10.2020