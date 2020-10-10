Вс, 11.10.2020
Конституцию на улице не напишешь Александр Лукашенко на встрече с арестованными оппозиционерами
Александр Лукашенко на встрече с арестованными оппозиционерами

Самозахват власти после парламентских выборов в Киргизии

Иллюстративное фото

ФОТО: SCANPIX

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".

В этом выпуске:  

  • Чем Трампа лечили от коронавируса, и какие выводы на основании этого стоит сделать широкой общественности?
  • Самозахват власти после парламентских выборов в Киргизии

Президент Кыргызстана подписал указ о введении режима ЧП в Бишкеке: поручено ввести войска в столицу

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков 9 октября подписал указ о введении на территории Бишкека режима чрезвычайного положения, сообщается на сайте главы государства. ​

Чрезвычайное положение вводится с 20:00 9 октября до 8:00 21 октября 2020 года.

Комендантом города на период ЧП назначен заместитель министра внутренних дел Алмазбек Орозалиев.

Указывается, что такое решение принято "исключительно в интересах обеспечения защиты жизни и здоровья граждан, их безопасности, а также в целях скорейшей стабилизации ситуации и наведения общественного порядка в Бишкеке".

В документе говорится о создании комендатуры и введении следующих мер и ограничений:

  • вводить комендантский час;
  • вводить особый режим въезда и выезда граждан;
  • запрещать отдельным гражданам покидать свои дома;
  • запрещать проведение массовых мероприятий, забастовок, собраний, митингов, шествий и пикетов;
  • выдворять нарушителей порядка, проживающих не в столице, в том числе иностранцев, за их счет к месту своего постоянного пребывания;
  • устанавливать особый режим работы предприятий и организаций;
  • запрещать увольнения рабочих и служащих по собственному желанию;
  • вводить контроль за СМИ, если их могут использовать для нагнетания обстановки в Бишкеке;
  • вводить особые правила пользования связью;
  • ограничивать движение транспортных средств, в том числе иностранных, и проводить их досмотр, за исключением транспорта дипломатических служб;
  • проверять документы в местах массового скопления граждан.

Все подробности в новом выпуске!

Видео: ГЛАВНОЕ | 10.10.2020

Ежедневная информационная программа "Главное" предоставляет точную и беспристрастную информацию, основанную на фактах, дает высказаться всем сторонам, предлагает полный спектр мнений и комментариев по спорным вопросам. Особое внимание обращает на темы, которые обходят стороной официальные СМИ разных стран.

 

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