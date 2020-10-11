Вс, 11.10.2020
Если придут 100 человек, обещаю в тот же день уйти из политики. Если придет 1000 - общество нужно продолжать "будить". Если же придет 10 000 человек - перемены не за горами. Алдис Гобземс об организованном им самим митинге
Алдис Гобземс об организованном им самим митинге

В Латвии за последние сутки 74 новых случая Covid-19

ФОТО: Reuters/ScanPix

За прошедшие сутки в Латвии выявлено 74 новых случая Covid-19, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Вчера сделано 3345 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 2,2%.

С начала эпидемии в Латвии проведено 361 843 анализа на Covid-19, заражение выявлено у 2670 человек, из которых на 11 октября выздоровели 1322.

Как сообщалось, в больницах на данный момент находятся 61 пациент с Covid-19, что пока является наибольшим числом госпитализированных с таким диагнозом с начала эпидемии в Латвии.

За прошедшие сутки были госпитализированы еще девять человек с Covid-19.

У 56 госпитализированных заболевание средней тяжести, а у пяти человек оно протекает в тяжелой.

На данный момент из больниц выписаны 247 пациентов, среди которых как выздоровевшие, так и скончавшиеся.

 

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