В Латвии за последние сутки 74 новых случая Covid-19

За прошедшие сутки в Латвии выявлено 74 новых случая Covid-19, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
Вчера сделано 3345 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 2,2%.
С начала эпидемии в Латвии проведено 361 843 анализа на Covid-19, заражение выявлено у 2670 человек, из которых на 11 октября выздоровели 1322.
Как сообщалось, в больницах на данный момент находятся 61 пациент с Covid-19, что пока является наибольшим числом госпитализированных с таким диагнозом с начала эпидемии в Латвии.
За прошедшие сутки были госпитализированы еще девять человек с Covid-19.
У 56 госпитализированных заболевание средней тяжести, а у пяти человек оно протекает в тяжелой.
На данный момент из больниц выписаны 247 пациентов, среди которых как выздоровевшие, так и скончавшиеся.