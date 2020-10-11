В Латвии за последние сутки 74 новых случая Covid-19

Вчера сделано 3345 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 2,2%.

С начала эпидемии в Латвии проведено 361 843 анализа на Covid-19, заражение выявлено у 2670 человек, из которых на 11 октября выздоровели 1322.

Как сообщалось, в больницах на данный момент находятся 61 пациент с Covid-19, что пока является наибольшим числом госпитализированных с таким диагнозом с начала эпидемии в Латвии.

За прошедшие сутки были госпитализированы еще девять человек с Covid-19.

У 56 госпитализированных заболевание средней тяжести, а у пяти человек оно протекает в тяжелой.