Вс, 11.10.2020
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Илзе Винькеле
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У Кристапа Порзиньгиса новый автомобиль - классический Mercedes-Benz 560 SEC

ФОТО: Lucky Thirteen Workshop

Латвийский баскетболист клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Даллас Маверикс" является энтузиастом автомобилей Mercedes-Benz и особенно их самых модных модификаций. В его автопарке появился исторический Mercedes-Benz, корни которого уходят в восьмидесятые годы.

Не так давно Порзиньгис поделился снимком части белого автомобиля в своем аккаунте Instagram со своими подписчиками и дал понять, что некий проект скоро будет закончен. Никаких подробностей спортсмен не раскрыл, но уже тогда было ясно, что Кристап скоро будет водить новый Mercedes-Benz. Не новый в традиционном понимании этого слова, но все же обновленный.

Галерея: Mercedes-Benz 560 SEC

Тюнинговая мастерская Lucky Thirteen, которая находится в Риге, положила конец любым сомнениям, разместив видео автомобиля на YouTube. Обновленный Mercedes-Benz 560 SEC готов не только к оценкам, но и к езде.

Mercedes-Benz 560 SEC

ФОТО: Lucky Thirteen Workshop

Как рассказывает на видео представитель компании, это машина, привезена из Германии, но изначально она была экспортирована в Японию. Её пробег относительно невелик, но время и следы японского жаркого солнца были хорошо видны на ней: сломанные пластиковые детали и засохшие резиновые уплотнители. Однако сейчас они заменены на новые.

Видео: Представитель Lucky Thirteen о Mercedes-Benz 560 SEC

Ряд других деталей также является новыми, в том числе светлые тонированные стекла, зеркала и фары, но оригинальный, белый цвет автомобиля был сохранен, только стал "сочнее", были установлены другие сиденья с белой кожаной обивкой, новая аудиосистема, планировка багажника со встроенной миниатюрной баскетбольной площадкой и многое другое. В багажнике также есть табличка, указывающая на право собственности на автомобиль. Звезда Mercedes-Benz в центре решетки радиатора - это последний оригинал и больше таких нет.

Mercedes-Benz 560 SEC

ФОТО: Lucky Thirteen Workshop

В моторном отсеке никаких изменений не производилось. Для сохранения аутентичности, его даже не покрасили. Это означает, что под его крышкой находится двигатель V8 мощностью около 300 лошадиных сил.

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