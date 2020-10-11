У Кристапа Порзиньгиса новый автомобиль - классический Mercedes-Benz 560 SEC

Не так давно Порзиньгис поделился снимком части белого автомобиля в своем аккаунте Instagram со своими подписчиками и дал понять, что некий проект скоро будет закончен. Никаких подробностей спортсмен не раскрыл, но уже тогда было ясно, что Кристап скоро будет водить новый Mercedes-Benz. Не новый в традиционном понимании этого слова, но все же обновленный.

Галерея: Mercedes-Benz 560 SEC

Тюнинговая мастерская Lucky Thirteen, которая находится в Риге, положила конец любым сомнениям, разместив видео автомобиля на YouTube. Обновленный Mercedes-Benz 560 SEC готов не только к оценкам, но и к езде.

Mercedes-Benz 560 SEC ФОТО: Lucky Thirteen Workshop

Как рассказывает на видео представитель компании, это машина, привезена из Германии, но изначально она была экспортирована в Японию. Её пробег относительно невелик, но время и следы японского жаркого солнца были хорошо видны на ней: сломанные пластиковые детали и засохшие резиновые уплотнители. Однако сейчас они заменены на новые.

Видео: Представитель Lucky Thirteen о Mercedes-Benz 560 SEC

Ряд других деталей также является новыми, в том числе светлые тонированные стекла, зеркала и фары, но оригинальный, белый цвет автомобиля был сохранен, только стал "сочнее", были установлены другие сиденья с белой кожаной обивкой, новая аудиосистема, планировка багажника со встроенной миниатюрной баскетбольной площадкой и многое другое. В багажнике также есть табличка, указывающая на право собственности на автомобиль. Звезда Mercedes-Benz в центре решетки радиатора - это последний оригинал и больше таких нет.

Mercedes-Benz 560 SEC ФОТО: Lucky Thirteen Workshop