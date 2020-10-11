Вс, 11.10.2020
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Илзе Винькеле

Число госпитализированных пациентов с Covid-19 выросло: в больницах находится 61 человек

A medical staffer adjusts her face mask as she gets ready to perform tests for COVID-19 at a drive-through at Rome's Leonardo Da Vinci airport, Friday, Oct. 9, 2020. Italy‚Äôs new confirmed caseload Friday passed 5,372, the highest levels since March. (Cecilia Fabiano/LaPresse via AP)

ФОТО: AP/Scanpix

В настоящее время в больницах находятся 61 пациент с Covid-19, что является наибольшим количеством госпитализированных пациентов с таким диагнозом с начала эпидемии в Латвии, свидетельствуют обобщенные данные Национальной службы здравоохранения

Еще девять пациентов с Covid-19 были госпитализированы за прошлые сутки.

У 56 человек заболевание протекает в среднетяжелой форме, а у пяти человек - в тяжелой.

На данный момент из больниц выписаны 247 пациентов, среди которых как выздоровевшие, так и скончавшиеся.

Предыдущий рекорд был достигнут вчера, 10 октября, когда в общей сложности было госпитализировано 52 пациента с Covid-19.

 

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