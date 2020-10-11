Число госпитализированных пациентов с Covid-19 выросло: в больницах находится 61 человек

В настоящее время в больницах находятся 61 пациент с Covid-19, что является наибольшим количеством госпитализированных пациентов с таким диагнозом с начала эпидемии в Латвии, свидетельствуют обобщенные данные Национальной службы здравоохранения
Еще девять пациентов с Covid-19 были госпитализированы за прошлые сутки.
У 56 человек заболевание протекает в среднетяжелой форме, а у пяти человек - в тяжелой.
На данный момент из больниц выписаны 247 пациентов, среди которых как выздоровевшие, так и скончавшиеся.
Предыдущий рекорд был достигнут вчера, 10 октября, когда в общей сложности было госпитализировано 52 пациента с Covid-19.