Число госпитализированных пациентов с Covid-19 выросло: в больницах находится 61 человек

Еще девять пациентов с Covid-19 были госпитализированы за прошлые сутки.

У 56 человек заболевание протекает в среднетяжелой форме, а у пяти человек - в тяжелой.

На данный момент из больниц выписаны 247 пациентов, среди которых как выздоровевшие, так и скончавшиеся.