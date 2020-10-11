В Индии Covid-19 заболели более семи миллионов человек

В минувшие сутки в стране было подтверждено более 74 000 новых случаев заражения, в результате чего общее число достигло 7 053 806, сообщило в воскресенье, 11 октября, Министерство здравоохранения.

За сутки вирусное заболевание Covid-19 унесло жизни 918 человек, а общее число жертв достигло 108 334 человека.

С тех пор, как в конце мая власти Индии начали ослаблять строгие ограничения, вирус распространяется тревожно быстрыми темпами.

Первый случай Covid-19 в Индии был зарегистрирован 30 января, а общее количество заражений достигло одного миллиона в середине июля. С тех пор распространение вируса росло в геометрической прогрессии: менее чем за три месяца было зарегистрировано более шести миллионов новых случаев.

Последние тенденции показывают небольшое снижение: в среднем на 70 000 случаев в день за последние три недели, по сравнению со средним показателем 90 000 в первые две недели сентября, но в Индии наблюдается самый быстрый ежедневный рост заболеваемости в мире.

Эксперты предупреждают, что замедление темпов роста может быть недолгим по мере приближения зимы и приближающихся индуистских праздников, к тому же все больше людей возвращаются к работе.

