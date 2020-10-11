Вс, 11.10.2020
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Алдис Гобземс об организованном им самим митинге

Фото ⟩ "Рижский бал" отметил свой пятилетний юбилей. Среди гостей - Буров, Америкс и другие.

Rīgas balle

ФОТО: Juris Lisovs/TVNET

В субботу, 10 октября, состоялось одно из самых ярких культурных событий Латвии - "Рижский бал", который отметил свой пятилетний юбилей. Бал собрал цвет латвийского бомонда. Патронессой бала стала певица Натали Тумшевиц. Среди гостей были также политики и депутаты такие как Андрис Америкс и Олег Буров.

Грандиозное мероприятие традиционно прошло в Доме Черноголовых. В честь значимой даты в праздничном мероприятии приняли участие лауреаты самых престижных латвийских музыкальных и танцевальных премий и чемпионатов, юные талантливые артисты, а также дебютанты бала - студенты ведущих учебных заведений страны, прошедшие все этапы отбора и подготовки. 

"Рижский бал" - ежегодное международное мероприятие, основными целями которого являются возрождение ценностей классической европейской и традиционной латвийской культуры, популяризация Риги и Латвии в мире, а также помощь молодым, талантливым музыкантам.

Галерея: Рижский бал

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