Фото ⟩ "Рижский бал" отметил свой пятилетний юбилей. Среди гостей - Буров, Америкс и другие.

В субботу, 10 октября, состоялось одно из самых ярких культурных событий Латвии - "Рижский бал", который отметил свой пятилетний юбилей. Бал собрал цвет латвийского бомонда. Патронессой бала стала певица Натали Тумшевиц. Среди гостей были также политики и депутаты такие как Андрис Америкс и Олег Буров.