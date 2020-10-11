Covid-19: в Эстонии 19 новых случаев, в Литве - 160

За минувшие сутки в Эстонии 19 человек были инфицированы Covid-19, сообщил Департамент здравоохранения. В Литве за прошедшие сутки - 160 новых случаев заболевания Covid-19, сообщил Национальный центр общественного здравоохранения (NVSC).
Эстония
В результате количество подтвержденных случаев заболевания Covid-19 в Эстонии достигло 3865.
В Эстонии было проведено 232 360 тестов для выявления заражения новым коронавирусом. За предыдущий день был выполнен 961 анализ, таким образом, 2% всех анализов были положительными.
За последние сутки в Эстонии не зарегистрировано смертей от нового коронавируса Covid-19.
Всего в Эстонии Covid-19 унес жизни 68 человек.
Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет в Эстонии 50,11.
Литва
Всего в стране был диагностирован вирус у 6122 человек, и 2777 человек подтвердили свое выздоровление.
За последние сутки было выполнено 3922 анализа, при этом 4% анализов оказались положительными.
Всего в Литве было сделано 842 423 анализа. Заболевание, вызванное вирусом, унесло жизни 103 человек в Литве, еще у 22 человека, заболевших Covid-19, причина смерти была другая.
По данным NVSC, 14-дневное кумулятивное число случаев заражения на 100 000 населения 11 октября в Литве составило 62,1.