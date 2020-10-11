Covid-19: в Эстонии 19 новых случаев, в Литве - 160

Эстония

В результате количество подтвержденных случаев заболевания Covid-19 в Эстонии достигло 3865.

В Эстонии было проведено 232 360 тестов для выявления заражения новым коронавирусом. За предыдущий день был выполнен 961 анализ, таким образом, 2% всех анализов были положительными.

За последние сутки в Эстонии не зарегистрировано смертей от нового коронавируса Covid-19.

Всего в Эстонии Covid-19 унес жизни 68 человек.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет в Эстонии 50,11.

Литва

Всего в стране был диагностирован вирус у 6122 человек, и 2777 человек подтвердили свое выздоровление.

За последние сутки было выполнено 3922 анализа, при этом 4% анализов оказались положительными.

Всего в Литве было сделано 842 423 анализа. Заболевание, вызванное вирусом, унесло жизни 103 человек в Литве, еще у 22 человека, заболевших Covid-19, причина смерти была другая.