Вс, 11.10.2020
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Каспарс Гиргенс, депутат KPV LV
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Россия бьет рекорд: за сутки более 13 тысяч новых случаев Covid-19

ФОТО: Shutterstock

В России за минувшие сутки выявили 13 643 новых случая заболевания Covid-19, согласно данным оперативного штаба, сообщает "Медуза". 

"Количество новых случаев заболевания в 13 тысяч в РФ не фиксировалось за весь период [пандемии]", - сообщает "Интерфакс".

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В Москве за минувшие сутки выявлен 4501 случай заболевания Covid-19, такого количества заболевших за сутки не было с мая.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин в эфире "России-1" заявил, что на Москву "наступает пандемия", пишет "Медуза".

"Больницы все больше и больше заполняются больными, увеличивается количество очень тяжелых больных - в реанимации, на ИВЛ.

Даже смертность начинает снова расти! Это говорит о том, что пандемия наступает", - приводит слова Собянина "Медуза".

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Всего в России с начала эпидемии заболели 1,3 миллиона человек, умерли 22,6 тысячи.

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