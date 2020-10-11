Россия бьет рекорд: за сутки более 13 тысяч новых случаев Covid-19

"Количество новых случаев заболевания в 13 тысяч в РФ не фиксировалось за весь период [пандемии]", - сообщает "Интерфакс".

В Москве за минувшие сутки выявлен 4501 случай заболевания Covid-19, такого количества заболевших за сутки не было с мая.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин в эфире "России-1" заявил, что на Москву "наступает пандемия", пишет "Медуза".

"Больницы все больше и больше заполняются больными, увеличивается количество очень тяжелых больных - в реанимации, на ИВЛ.

Даже смертность начинает снова расти! Это говорит о том, что пандемия наступает", - приводит слова Собянина "Медуза".