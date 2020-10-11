Вс, 11.10.2020
"Стрельцов" по многим параметрам проигрывает остальным представителям жанра про "победы советского спорта": режиссерская неуклюжесть заметна буквально с первой минуты, сюжет зачастую схватывает настоящий паралич, а главная изюминка любого спортивного фильма - сцены соревнований - хоть и сделаны с внешним задором, но по факту совершенно невыразительны. Андрей Тимофеев о фильме "Стрельцов"
Андрей Тимофеев о фильме "Стрельцов"
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В России 13 тысяч новых случаев Covid-19 за сутки: это новый антирекорд с начала пандемии

ФОТО: Shutterstock

В России за минувшие сутки выявили 13 643 новых случая заболевания Covid-19, согласно данным оперативного штаба, сообщает "Медуза". 

"Количества новых случаев заболевания в 13 тысяч в РФ не фиксировалось за весь период [пандемии]", - сообщает "Интерфакс".

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В Москве за минувшие сутки выявлено 4501 случаев заболевания Covid-19, такого количества заболевших за сутки не было с мая.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин в эфире России-1 заявил, что на Москву "наступает пандемия", пишет "Медуза".

"Больницы все больше и больше заполняются больными, увеличивается количество очень тяжелых больных - в реанимации, на ИВЛ.

Даже смертность начинает снова расти! Это говорит о том, что пандемия наступает", - приводит слова Собянина "Медуза".

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Всего в России с начала эпидемии заболели 1,3 миллиона человек, умерли 22,6 тысячи.

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