В России 13 тысяч новых случаев Covid-19 за сутки: это новый антирекорд с начала пандемии

В России за минувшие сутки выявили 13 643 новых случая заболевания Covid-19, согласно данным оперативного штаба, сообщает "Медуза".
"Количества новых случаев заболевания в 13 тысяч в РФ не фиксировалось за весь период [пандемии]", - сообщает "Интерфакс".
В Москве за минувшие сутки выявлено 4501 случаев заболевания Covid-19, такого количества заболевших за сутки не было с мая.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин в эфире России-1 заявил, что на Москву "наступает пандемия", пишет "Медуза".
"Больницы все больше и больше заполняются больными, увеличивается количество очень тяжелых больных - в реанимации, на ИВЛ.
Даже смертность начинает снова расти! Это говорит о том, что пандемия наступает", - приводит слова Собянина "Медуза".
Всего в России с начала эпидемии заболели 1,3 миллиона человек, умерли 22,6 тысячи.