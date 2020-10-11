Вс, 11.10.2020
Если придут 100 человек, обещаю в тот же день уйти из политики. Если придет 1000 - общество нужно продолжать "будить". Если же придет 10 000 человек - перемены не за горами. Алдис Гобземс об организованном им самим митинге
Алдис Гобземс об организованном им самим митинге

В условиях пандемии коронавируса в Литве проходят выборы в Сейм

Иллюстративное фото

ФОТО: AFP/SCANPIX

В воскресенье, 11 октября, в Литве в условиях пандемии коронавируса проходят очередные парламентские выборы.

Голосование на избирательных участках началось в 7 часов утра и завершится в 20 часов. Избирателей приглашают приходить с масками, закрывающими нос и рот, приносить с собой ручку для письма, тем, у кого не будет средств защиты и письменных принадлежностей, они будут выданы на месте. 

На четырехлетний срок полномочий избирается 141 парламентарий: 70 – по партийным спискам и 71 – в одномандатных округах. Списки кандидатов выдвинули 17 партий, коалиций нет. 

В избирательные списки, утвержденные Главной избирательной комиссией, внесены 2 млн 449 тыс. 683 гражданина, обладающих правом голоса.  

На этих выборах впервые был сформирован отдельный избирательный округ для зарубежных литовцев. Это было сделано с учетом большого числа голосовавших за границей на последних выборах.  

В многомандатном округе мандаты получают партии, которые наберут не менее 5% голосов участвовавших в выборах избирателей. 

Второй тур выборов состоится 25 октября. В нем в одномандатных округах будут соперничать два кандидата, набравшие наибольшее число голосов в первом туре. 

Сейм нового созыва обычно собирается на первое заседание в середине ноября. 

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