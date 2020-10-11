Взрыв, силовики с автоматами, задержания журналистов, водометы: что происходило в Минске

В марше сегодня, 11 октября, участвовали несколько тысяч человек, однако точное количество протестующих назвать сложно.

Среди задержанных три корреспондента ТАСС, журналистка Tut.by, репортеры "БелаПАН" и другие.

"Интерфакс" сообщал о драке между протестующими, полицией и "людьми в масках". Очевидцы рассказали, что митингующие якобы бросаются в полицейских "цветочными вазонами и другой уличной мебелью".

По требованию властей в Минске снова был отключен мобильный интернет.

В районе стелы "Минск - город-герой" силовики применили водометы.

Журналист Onliner сообщил о мощном взрыве возле стелы "Минск - город-герой": "Будто взорвался какой-то серьезный объект. Вижу также дым".

На видео очевидцев видно, что некоторые силовики вооружены автоматами.

Onliner со ссылкой на волонтеров сообщает, что в РУВД Московского района Минска доставили около 40 человек - у многих травмы ног и рук, кровоподтеки на лице. По данным не зарегистрированного в Беларуси правозащитного центра "Весна", сегодня было задержано не менее 300 человек.