Взрыв, силовики с автоматами, задержания журналистов, водометы: что происходило в Минске
В воскресенье, 11 октября, в Минске прошла акция "Марш гордости". Еще перед ее началом были задержаны несколько журналистов, а вскоре последовали и жестокие задержания митингующих.
В марше сегодня, 11 октября, участвовали несколько тысяч человек, однако точное количество протестующих назвать сложно.
Среди задержанных три корреспондента ТАСС, журналистка Tut.by, репортеры "БелаПАН" и другие.
"Интерфакс" сообщал о драке между протестующими, полицией и "людьми в масках". Очевидцы рассказали, что митингующие якобы бросаются в полицейских "цветочными вазонами и другой уличной мебелью".
По требованию властей в Минске снова был отключен мобильный интернет.
В районе стелы "Минск - город-герой" силовики применили водометы.
Журналист Onliner сообщил о мощном взрыве возле стелы "Минск - город-герой": "Будто взорвался какой-то серьезный объект. Вижу также дым".
На видео очевидцев видно, что некоторые силовики вооружены автоматами.
Onliner со ссылкой на волонтеров сообщает, что в РУВД Московского района Минска доставили около 40 человек - у многих травмы ног и рук, кровоподтеки на лице. По данным не зарегистрированного в Беларуси правозащитного центра "Весна", сегодня было задержано не менее 300 человек.
Напомним, в Беларуси продолжаются массовые протесты против состоявшихся 9 августа президентских выборов. По официальным результатам, Александр Лукашенко получил 80,1% голосов, тогда как кандидат от оппозиции Светлана Тихановская - всего 10,1%.