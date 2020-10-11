Взрыв, силовики с автоматами, задержания журналистов, водометы: что происходит в Минске

В марше сегодня, 11 октября, участвуют несколько тысяч человек, однако точное количество протестующих назвать сложно.

На видео очевидцев видно, что некоторые силовики вооружены автоматами.

Журналист Onliner сообщил о мощном взрыве возле стелы "Минск - город-герой": "Будто взорвался какой-то серьезный объект. Вижу также дым".

В районе стелы "Минск - город-герой" силовики применили водометы, сообщает Onliner.

Очевидцы рассказали "Интерфаксу", что митингующие якобы бросаются в полицейских "цветочными вазонами и другой уличной мебелью".

По требованию властей в Минске снова отключили мобильный интернет.

Среди задержанных три корреспондента ТАСС, журналистка Tut.by, репортеры "БелаПАН".

Как пишет "Интерфакс", в Минске силовики также задержали 50 человек. Сообщается о драке между протестующими, полицией и "людьми в масках".

Напомним, в Беларуси продолжаются массовые протесты против состоявшихся 9 августа президентских выборов. По официальным результатам, Александр Лукашенко получил 80,1% голосов, тогда как кандидат от оппозиции Светлана Тихановская - всего 10,1%.