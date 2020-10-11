ВИДЕО ⟩ Боец UFC одержал победу одним из самых впечатляющих нокаутов в истории

Вчера вечером, 10 октября, состоялось бойцовское шоу UFC Fight Island 5. В одном из поединков болельщики стали свидетелями, пожалуй, одного из самых ярких ударов за 27-летнюю историю организации.
Хоакин Бакли и Импа Касанганай встретились во вступительном поединке в среднем весе. Бакли одержал победу в этом бою, проведя отличный удар в середине второго раунда.
Удар был настолько эффективным, что потрясение не смог сдержать даже опытный комментатор UFC Джо Роган, написавший в своём Facebook: "Безумно! Просто невероятно. Лучший нокаут в истории UFC?".
Конечно, за этот удар Бакли получил бонус в размере 50 000 долларов.
"Я пытаюсь украсть все бонусы. Мы тренировали этот удар, но я ни разу ещё не делал этого в бою. Но он сильно надавил, и я подумал, что нужно попробовать. И я ударил", - сказал Бакли после боя.
Этим ударом он одержал свою 11-ю победу. На его счету также три поражения.