ВИДЕО ⟩ Боец UFC одержал победу одним из самых впечатляющих нокаутов в истории

Хоакин Бакли и Импа Касанганай встретились во вступительном поединке в среднем весе. Бакли одержал победу в этом бою, проведя отличный удар в середине второго раунда.

Удар был настолько эффективным, что потрясение не смог сдержать даже опытный комментатор UFC Джо Роган, написавший в своём Facebook: "Безумно! Просто невероятно. Лучший нокаут в истории UFC?".

Конечно, за этот удар Бакли получил бонус в размере 50 000 долларов.

"Я пытаюсь украсть все бонусы. Мы тренировали этот удар, но я ни разу ещё не делал этого в бою. Но он сильно надавил, и я подумал, что нужно попробовать. И я ударил", - сказал Бакли после боя.