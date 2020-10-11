Вс, 11.10.2020
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Илзе Винькеле

Фото ⟩ Как не перестараться с красным? Модный урок от королевы Летиции

ФОТО: SIPA/Scanpix

Если кто и знает, как носить красный - так это она - 48-летняя королева Испании Летиция. На днях она посетила Мадрид в ярко-красном костюме-двойке с расклешенными брюками с разрезами от Roberto Torreta. И выглядела при этом - максимально элегантно, сдержанно и утонченно.  

Более того, монаршая особа не остановилась лишь на красном костюме - классические лодочки и клатч от Carolina Herrera она тоже подобрала в цвет, что ни чуть не испортило общего облика. 

И абсолютный монолук может выглядеть стильно, согласны?

ФОТО: Miguel Cordoba/SIPA / Miguel Cordoba/SIPA

ФОТО: Miguel Cordoba/SIPA / Miguel Cordoba/SIPA

ФОТО: Miguel Cordoba/SIPA / Miguel Cordoba/SIPA

Галерея: Королева Испании Летиция в Мадриде 

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