Надаль в 13-й раз выиграл "Ролан Гаррос" и повторил рекорд Федерера

Матч между второй ракеткой мира Надалем и первой ракеткой мира Джоковичем продолжался 2 часа 41 минуту и завершился победой испанца со счётом 6:0, 6:2, 7:5.

По ходу встречи Надаль сделал четыре эйса, семь брейков и один раз ошибся при подаче. Тогда как Джокович один раз подал навылет, реализовал один брейк-пойнт и допустил четыре двойные ошибки. Счёт в личных встречах стал 29:27 в пользу серба.

Отметим, что Рафаэль Надаль взял свой тринадцатый титул на "Ролан Гаррос" и двадцатый - на туринирах "Большого шлема". Таким образом, по количеству титулов на "мэйджорах" Надаль сравнялся со своим давним соперником, швейцарцем Роджером Федерером. Надаль начал профессиональную карьеру в 2001 году, а Федерер - в 1998.