"Динамо" проиграло четвёртый матч подряд. На этот раз в Минске

Первая шайба в воротах рижан побывала в середине первого периода - гол на счету Алексея Протаса. До перерыва, правда, латвийской команде удалось сравнять счёт благодаря точному броску Зака Митчелла.

Примерно такой же сценарий последовал и во втором периоде - на 11-й минуте Дмитрий Буйницкий вывел хозяев вперёд, а восемь минут спустя Зак Митчелл снова сравнял счёт.

На 6-й минуте третьего периода Егор Шарангович вновь вывел вперёд минчан, а все вопросы о победителе мог снять Иван Дроздов, но ему не удалось реализовать буллит. Вместо этого за восемь минут до конца основного времени Константин Комарек вернул интригу матчу, забросив в ворота хозяев третью шайбу.

До конца основного времени счёт так и не изменился. Не увидели зрители заброшенных шайб и в овертайме, поэтому победителя пришлось определять в серии буллитов. К сожалению, Лаурис Дарзиньш, Митчелл и Комарек не смогли реализовать свои броски, а победу минчанам принёс буллит в исполнении Роба Клинкхаммера.

Это поражение стало для рижан четвёртым подряд. До этого подопечные Петериса Скудры уступили на выезде "Витязю" (6:1), ХК "Сочи" (4:2) и "Йокериту" (4:1).

После сегодняшнего матча рижское "Динамо", имея в своём активе 6 очков, занимает последнее, 11-е место в Западной конференции. "Динамо" из Минска, набрав 21 очко, расположилось на третьей строчке.