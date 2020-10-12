Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 12 по 18 октября 2020 года

Середина октября в этом году будет крайне интересной и важной. Изменения в настроении звезд и планет позитивно отразятся на жизни представителей большинства знаков Зодиака. Велика вероятность того, что у многих из нас начнут уходить прочь самые ужасные привычки. Вселенная захочет изменить нас в лучшую сторону.

Овен

Овнам стоит меньше переживать по мелочам в начале недели. Первые несколько дней могут быть непредсказуемыми. Начиная со среды звезды и планеты начнут помогать им в поисках счастья. Это будут очень важные и продуктивные дни.

Овнам стоит почаще на этой неделе начинать новые дела дома и на работе. Это найдет отклик у коллег и родственников, но

лучше не рассказывать о грандиозных планах тем, кто не в силах помочь финансово или эмоционально.

Овнам потребуется поддержка, но это не значит, что сами они ни с чем не справятся. Звезды хотят, чтобы люди этого знака были бережливыми и не тратили деньги зря.

Телец

В амурных делах Тельцам нужно доверять внутреннему голосу. Интуиция не обманет этих людей, так что к ней стоит прислушиваться в моменты новых знакомств, первых свиданий. Возможно, поведение человека покажется странным. Если будут сомнения, лучше не уходить с головой в любовь, а немного подождать.

К вопросу финансов стоит подходить очень внимательно. Можно совершать покупки, но только очень осторожно, оценивая все возможные риски. Дипломатичность и миролюбие в рабочем процессе будут очень важны. Нужно научиться прощать обидчиков и извлекать из неурядиц опыт и мудрость. Умение прощать - это не слабость.

Близнецы

В целом у Близнецов эта неделя будет очень продуктивной и насыщенной, однако возможно появление в их жизни негативных людей. В конце недели может понадобиться помощь близким и родственникам. Лучше им не отказывать.

Большое внимание стоит уделить своему здоровью. Звезды сделают Близнецов чуть более уязвимыми к недомоганиям.

Чтобы избежать усталости, нужно правильно планировать дела на день в зависимости от приоритетов. Не стоит также браться за несколько дел одновременно - это может отрицательно сказаться на настроении.

Рак

Ракам на этой неделе не стоит доверять окружающим, слушать советы близких и коллег, искать помощь и ответы на вопросы в интернете. Нужно прислушиваться к внутреннему голосу, но интуиция не всегда будет точной.

Первая половина недели может привнести в жизни Раков немного хаоса. Может немного сбиться ритм и сорваться некоторые планы. Большой успех ожидает Раков, которым предстоят деловые переговоры, собеседования, выступления. Им следует помогать окружающим, чтобы получить помощь взамен.

Лев