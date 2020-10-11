Вс, 11.10.2020
Конституцию на улице не напишешь Александр Лукашенко на встрече с арестованными оппозиционерами
Александр Лукашенко на встрече с арестованными оппозиционерами
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  • Взрыв на митинге в Минске, новые антирекорды по Covid-19. Все, что вы могли пропустить 11 октября

Взрыв на митинге в Минске, новые антирекорды по Covid-19. Все, что вы могли пропустить 11 октября

ФОТО: Rus TVNET

Мы понимаем, что у вас очень мало времени. Именно поэтому в конце дня RUS TVNET собирает все самое важное, что вы могли пропустить сегодня.

Суббота, 11 октября.

Коронавирус:

  • В Латвии за последние сутки - 74 новых случая Covid-19
  • В Эстонии 19 новых случаев, а в Литве - 160
  • Третий день подряд в Риге выявлено рекордное количество заболевших Covid-19 - 32 новых случая. Всего заболели 446 жителей Риги.
  • Число госпитализированных пациентов с Covid-19 выросло: в больницах находится 61 человек
  • Работодателей призывают ввести меры безопасности во время распространения Covid-19
  • Запасов масок в Латвии на экстренный случай до сих пор недостаточно
  • В условиях пандемии коронавируса в Литве проходят выборы в Сейм
  • Россия бьет рекорд: за сутки более 13 тысяч новых случаев Covid-19
  • Врачи объявили Дональда Трампа незаразным
  • В Индии Covid-19 заболели более семи миллионов человек

Другие события дня:

  • Взрыв, силовики с автоматами, задержания журналистов, водометы: в Минске прошел традиционный воскресный митинг
  • Латвийское похоронное бюро могло использовать смерть людей без родственников для получения пособия от государства
  • Исследование: Латвия хорошо адаптируется к экономической ситуации во время кризиса Covid-19
  • Рижанин сдал микроавтобус в сервис на две недели, а вернуть смог только через полтора года
  • Уменьшился интерес к чековой лотерее СГД
  • Синоптики: на следующей неделе резко похолодает
  • "Рижский бал" отметил свой пятилетний юбилей. 

Новости из мира знаменитостей:

  • Рыжий "Иванушка" рассказал о любви к танцовщице из труппы Лаймы Вайкуле и поездках в Ригу
  • Зрители подарили победу номеру Бузовой и Соловьева на шоу "Ледниковый период"
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  • Юлия Меньшова довела до слез Агату Муцениеце словами о Павле Прилучном

Новости спорта:

  • "Динамо" проиграло четвёртый матч подряд. На этот раз в Минске
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