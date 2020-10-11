Взрыв на митинге в Минске, новые антирекорды по Covid-19. Все, что вы могли пропустить 11 октября

Мы понимаем, что у вас очень мало времени. Именно поэтому в конце дня RUS TVNET собирает все самое важное, что вы могли пропустить сегодня.
Суббота, 11 октября.
Коронавирус:
- В Латвии за последние сутки - 74 новых случая Covid-19
- В Эстонии 19 новых случаев, а в Литве - 160
- Третий день подряд в Риге выявлено рекордное количество заболевших Covid-19 - 32 новых случая. Всего заболели 446 жителей Риги.
- Число госпитализированных пациентов с Covid-19 выросло: в больницах находится 61 человек
- Работодателей призывают ввести меры безопасности во время распространения Covid-19
- Запасов масок в Латвии на экстренный случай до сих пор недостаточно
- В условиях пандемии коронавируса в Литве проходят выборы в Сейм
- Россия бьет рекорд: за сутки более 13 тысяч новых случаев Covid-19
- Врачи объявили Дональда Трампа незаразным
- В Индии Covid-19 заболели более семи миллионов человек
Другие события дня:
- Взрыв, силовики с автоматами, задержания журналистов, водометы: в Минске прошел традиционный воскресный митинг
- Латвийское похоронное бюро могло использовать смерть людей без родственников для получения пособия от государства
- Исследование: Латвия хорошо адаптируется к экономической ситуации во время кризиса Covid-19
- Рижанин сдал микроавтобус в сервис на две недели, а вернуть смог только через полтора года
- Уменьшился интерес к чековой лотерее СГД
- Синоптики: на следующей неделе резко похолодает
- "Рижский бал" отметил свой пятилетний юбилей.
Новости из мира знаменитостей:
- Рыжий "Иванушка" рассказал о любви к танцовщице из труппы Лаймы Вайкуле и поездках в Ригу
- Зрители подарили победу номеру Бузовой и Соловьева на шоу "Ледниковый период"
- "Это мой самый страшный грех": звезда сериала "Кухня" об абортах и замершей беременности
- Юлия Меньшова довела до слез Агату Муцениеце словами о Павле Прилучном
Новости спорта:
- "Динамо" проиграло четвёртый матч подряд. На этот раз в Минске
- Боец UFC одержал победу одним из самых впечатляющих нокаутов в истории
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- 19-летняя полька Ига Свёнтек сенсационно победила на "Ролан Гаррос"