Коронавирус оставил миллионы людей без работы. Многие из них об этом еще не знают

Государственные статистики и сами не скрывают, что их бюллетени не отражают реального положения дел на рынке труда в пандемию.

"Показатели занятости и безработицы, определенные Международной организацией труда, в этой конкретной ситуации недостаточно полно отражают происходящее", - признало статистическое ведомство Евросоюза.

По оценкам экономистов Евростата, во втором квартале 2020 года, на который пришлась первая волна заражений коронавирусом и локдаунов, разрыв между спросом и предложением рабочей силы в ЕС составлял 14%, тогда как официальная безработица не превышала 6,5%.

А их британские коллеги в блоге "Головоломка ковида" попытались доступно объяснить интересующимся, почему полмиллиона работников в стране считаются "занятыми", но при этом ничего не зарабатывают.

Хуже, чем в прошлый кризис

Экономисты лезут из кожи вон не ради чистой науки: они надеются разбудить убаюканных скептиков, кивающих на приятную статистику рынка труда в споре с пророками крупнейшего экономического кризиса столетия.

И если масштабы скрытой безработицы окажутся ближе к оценкам экономистов, чем к опросам статистиков, это грозит серьезными проблемами даже богатым странам. О чем их и хотят уведомить до наступления судного дня.

Американец Феликс Пинсон потерял работу на стройке. Теперь он помогает аргентинскому пастору в Бронксе развозить еду нуждающимся. Занят, конечно, но не трудоустроен AFP

Потому что сокращение числа занятых приводит к падению доходов населения; люди меньше тратят, и двигатель экономики - потребление - начинает барахлить.

Доходы государства тоже падают, потому что сокращаются налоги с работников. Расходы же казны, наоборот, растут - безработным нужна социальная поддержка: пособия, жилье.

Рост зарплат прекращается и сменяется спадом ввиду избытка рабочей силы. Это отдаляет власти развитых стран от заветной мечты отвести угрозу дефляции и добиться роста цен, чтобы нормализовать денежную политику, повысить ставки и вернуть интерес к сбережениям - источнику инвестиций, за счет которых развивается и растет экономика.

И чем больше срок, на который люди уходят с рынка труда, тем тяжелее им вернуться на него конкурентоспособными работниками. Чем дольше перерыв в карьере - тем ниже шансы трудоустроиться на прежнем уровне.

В итоге растет неравенство, чреватое социальной напряженностью и политической нестабильностью. И не только в национальном, но и в международном масштабе: между богатыми странами и теми, что победнее.

"Работники в развивающихся странах на этот раз пострадали значительно серьезнее, чем в предыдущие кризисы, - отмечает Международная организация труда. - Там меньше возможностей для удаленной работы, больше занятых в теневом секторе экономики, меньше бюджетников. А ресурсы для господдержки ограничены из-за расходов на борьбу с пандемией".

Это неприятное известие в свете уроков прошлого кризиса десятилетней давности. Скакнувшую тогда безработицу удалось вернуть на докризисный уровень только через девять лет, и то только благодаря росту занятости в богатых странах. Некоторые государства с доходом немного выше среднего не успели оправиться от того шока до прихода новой беды - пандемии Covid-19.

"Налицо прямая зависимость: там, где объем бюджетных расходов на антикризисную поддержку выше, потери рынка труда меньше", - делится очевидными выводами ILO.

Их подтверждают экономисты Allianz. По их подсчетам, вирус лишил работы 13 млн бразильцев и почти два миллиона чилийцев, и реальная безработица в Бразилии выше официальной на 10 процентных пунктов, а в Чили - на 15.

Но богатые тоже плачут.