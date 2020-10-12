На выборах в сейм Литвы лидируют консерваторы, "аграрии" – вторые

По данным подсчета голосов из 1570 участков из 1989, СО-ЛХД набрал 5 голосов и может получить 19 мандатов в этом округе, правящий Литовский союз "крестьян" и "зеленых" (ЛСКЗ, "аграрии") набрали почти 20% голосов и могут получить 18 мандатов, ПТ – 11% и 11 мандатов, Литовская социал-демократическая партия – 10% и девять мандатов.

Впервые участвующая в парламентских выборах Партия свободы, по предварительным данным, получила более 7% голосов и может получить семь мандатов, Либеральное движение – более 6% и шесть мандатов.

В многомандатном округе партии соревнуются за 70 мандатов из 141. Еще 71 парламентарий избирается в одномандатных округах.

Пока не ясно, преодолеет ли пятипроцентных заградительный барьер входящая сейчас в правящую коалицию Избирательная акция поляков Литвы-Союз христианских семей, по предварительным данным у нее 4,74% голосов.

Также входящая в нынешнюю правящую коалицию Литовская социал-демократическая трудовая партия не преодолевает этот барьер с 3,65% голосов.