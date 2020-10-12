Пн, 12.10.2020
"Стрельцов" по многим параметрам проигрывает остальным представителям жанра про "победы советского спорта": режиссерская неуклюжесть заметна буквально с первой минуты, сюжет зачастую схватывает настоящий паралич, а главная изюминка любого спортивного фильма - сцены соревнований - хоть и сделаны с внешним задором, но по факту совершенно невыразительны. Андрей Тимофеев о фильме "Стрельцов"
Андрей Тимофеев о фильме "Стрельцов"

На выборах в сейм Литвы лидируют консерваторы, "аграрии" – вторые
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ФОТО: Ints Kalnins / Reuters

Оппозиционный Союз Отечества-Литовские христианские демократы (СО-ЛХД, консерваторы) лидирует в перовом туре парламентских выборов в Литве в многомандатном округе, правящие "аграрии" остаются вторыми, а Партия труда (ПТ) пока третья, но ей на пятки наступают социал-демократы, свидетельствуют последние данные Главной избирательной комиссии (ГИК). 

По данным подсчета голосов из 1570 участков из 1989, СО-ЛХД набрал 5 голосов и может получить 19 мандатов в этом округе, правящий Литовский союз "крестьян" и "зеленых" (ЛСКЗ, "аграрии") набрали почти 20% голосов и могут получить 18 мандатов, ПТ – 11% и 11 мандатов, Литовская социал-демократическая партия  – 10% и девять мандатов.

Впервые участвующая в парламентских выборах Партия свободы, по предварительным данным, получила более 7% голосов и может получить семь мандатов, Либеральное движение – более 6% и шесть мандатов.

В многомандатном округе партии соревнуются за 70 мандатов из 141. Еще 71 парламентарий избирается в одномандатных округах. 

Пока не ясно, преодолеет ли пятипроцентных заградительный барьер входящая сейчас в правящую коалицию Избирательная акция поляков Литвы-Союз христианских семей, по предварительным данным у нее  4,74% голосов.

Также входящая в нынешнюю правящую коалицию Литовская социал-демократическая трудовая партия не преодолевает этот барьер с 3,65% голосов.

В многомандатном округе списки кандидатов выдвинули 17 партий. 

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