Пн, 12.10.2020
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Выборы в Литве: по данным с малых участков, лидируют правящие "аграрии"

ФОТО: Ints Kalnins / Reuters

В воскресенье, 11 октября, по данным подсчета голосов с более чем четверти небольших избирательных участков, на парламентских выборах в Литве в многомандатном округе лидирует правящий Литовский союз "крестьян" и "зеленых" (аграриев).

По данным Главной избирательной комиссии (ГИК) после подсчета голосов в 623 участках из 1989, за "аграриев" проголосовали 23,38% избирателей, и этот предварительный показатель может обеспечить им 22 мандата из 70-ти в многомандатном округе. 

На втором месте оппозиционный Союз Отечества-Литовские христианские демократы (консерваторы) с 15,63% голосов, что может означать 15 мандатов. 

На третьем месте Партия труда с 14,44% голосов и 13 потенциальными мандатами, на прошлых выборах партия не преодолела пятипроцентный заградительный барьер. 

Четвертой может быть Литовская социал-демократическая партия, которая в этих участках набрала 11,05% голосов избирателей (10 возможных мандатов).

Оппозиционное Либеральное движение получило на этих участках 5,24% голосов, что может значить пять мандатов.  

Впервые участвующая в парламентских выборах Партия свободы пока преодолевает 5-типроцентный барьер с 5,23% голосов (пять мандатов). 

Остальные партии, по данным четверти участков, пока не преодолели заградительный барьер по партийным спискам. 

Результат могут значительно скорректировать голоса избирателей крупных городов, подсчет которых потребует большего времени. 

В многомандатном округе списки кандидатов выдвинули 17 партий. 

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