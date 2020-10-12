Выборы в Литве: по данным с малых участков, лидируют правящие "аграрии"

По данным Главной избирательной комиссии (ГИК) после подсчета голосов в 623 участках из 1989, за "аграриев" проголосовали 23,38% избирателей, и этот предварительный показатель может обеспечить им 22 мандата из 70-ти в многомандатном округе.

На втором месте оппозиционный Союз Отечества-Литовские христианские демократы (консерваторы) с 15,63% голосов, что может означать 15 мандатов.

На третьем месте Партия труда с 14,44% голосов и 13 потенциальными мандатами, на прошлых выборах партия не преодолела пятипроцентный заградительный барьер.

Четвертой может быть Литовская социал-демократическая партия, которая в этих участках набрала 11,05% голосов избирателей (10 возможных мандатов).

Оппозиционное Либеральное движение получило на этих участках 5,24% голосов, что может значить пять мандатов.

Впервые участвующая в парламентских выборах Партия свободы пока преодолевает 5-типроцентный барьер с 5,23% голосов (пять мандатов).

Остальные партии, по данным четверти участков, пока не преодолели заградительный барьер по партийным спискам.

Результат могут значительно скорректировать голоса избирателей крупных городов, подсчет которых потребует большего времени.