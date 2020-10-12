Пн, 12.10.2020
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С сегодняшнего дня въезжающие в Латвию будут заполнять электронные анкеты

Иллюстративное фото

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

С сегодняшнего дня работу начнет направленная на борьбу с распространением Covid-19 информационная система контроля въезжающих в Латвию лиц, которая при пересечении границы Латвии требует заполнения электронной анкеты и дает полиции право останавливать транспортное средство, чтобы убедиться, что его пассажиры зарегистрировались в вышеупомянутой системе.

Как подчеркнула руководитель информационного центра Министерства внутренних дел (МВД) Лига Лапиня, цель системы - не наказания. Совместно с Госканцелярией ведется работа над тем, чтобы распространить в обществе информацию о необходимости регистрироваться в этой системе.

Перед прибытием в Латвию люди должны будут подтвердить, что, находясь в Латвии, обязуются соблюдать установленные меры эпидемиологической безопасности. Анкета должна быть заполнена на сайте www.covidpass.lv не ранее чем за двое суток до приезда в Латвию. Лицо, заполнившее анкету, получит QR-код, который нужно будет показать пограничникам.

В анкете необходимо указать имя, фамилию, персональный код, контактный телефон, фактический адрес, государства, где человек побывал за последние 14 дней, и другие данные.

Каждый взрослый должен заполнять анкету самостоятельно, а анкеты несовершеннолетних лиц должны быть заполнены их родителями или законными опекунами.

Данные, указанные в анкете, будут автоматически переданы в правоохранительные органы - Государственную полицию, Государственную пограничную службу и Центр профилактики и контроля заболеваний. Эти данные будут храниться в течение 30 дней с целью использования полученной информации для обеспечения эпидемиологической безопасности и отслеживания контактных лиц. По истечении 30 дней личные данные будут автоматически удалены.

Принятые Сеймом поправки к закону об управлении распространением инфекции Covid-19 предусматривают, что за невыполнение обязанности по внесению данных в вышеупомянутую информационную систему может быть наложен штраф в размере от 10 до 2000 евро.

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