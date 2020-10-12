С понедельника запрещены регулярные пассажирские перевозки в Нидерланды и Бельгию

В списке стран, на которые распространяется запрет на пассажирские перевозки, остаются также Андорра, Испания и Чехия, а регулярные пассажирские перевозки во Францию можно будет возобновить.

Как сообщалось, с 10 октября самоизоляцию в Латвии не нужно соблюдать по возвращении из четырех стран - Финляндии, Норвегии, Кипра и Ватикана.

Изменен принцип установления порога для самоизоляции - в дальнейшем он будет устанавливаться с учетом текущего двухнедельного кумулятивного показателя заболеваемости в Латвии.

Самоизоляция в Латвии по-прежнему должна соблюдаться при возвращении или путешествии транзитом через Андорру, где отмечен самый высокий уровень заболеваемости - 1069,9 случая Covid-19 на 100 тыс. жителей, а также Испанию, Чехию, Нидерланды, Бельгию, Францию, Великобританию и Исландию. Риск для здоровья в этих странах оценивается как очень высокий. Кумулятивный показатель заболеваемости за 14 дней там превышает 200 случаев на 100 тыс. жителей.

Самоизоляцию в Латвии также необходимо соблюдать при возвращении или путешествии транзитом через Люксембург, Словакию, Румынию, Венгрию, Словению, Австрию, Ирландию, Мальту, Португалию, Данию, Швейцарию, Хорватию, Польшу, Монако, Сан-Марино, Швецию, Италию, Литву, Болгарию и Эстонию. В этих странах 14-дневный совокупный показатель заболеваемости превышает 50 случаев на 100 тыс. жителей. Риск для здоровья в этих странах оценивается как высокий.

В свою очередь средневысоким риск для здоровья является в Лихтенштейне и Германии. В этих странах показатель заболеваемости Covid-19 немного превышает 40,4 случая на 100 тыс. человек.

Говоря о странах за пределами Евросоюза, Европейской экономической зоны и Великобритании, необходимо соблюдать самоизоляцию при возвращении из Грузии, Туниса и Канады. Самоизоляция не требуется по возвращении из Уругвая, Японии, Южной Кореи, Руанды, Австралии, Новой Зеландии и Таиланда. Эти страны входят в число тех, для которых открыты внешние границы ЕС.