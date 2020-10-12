Альбом Леонида Агутина вошел в лонг-лист "Грэмми" в пяти номинациях

Это значит, что Агутин и его музыканты отобрали песни, которые могли бы победить, и отправили на рассмотрение в Национальную академию искусства и науки звукозаписи США.

Пока неизвестно, попадет ли хоть одна композиция Агутина в шорт-лист "Грэмми". Голосование, по созданию шорт-лист премии, пройдет только в декабре.

Своим заявлением Леонид Агутин наделал много шума и неразберихи.