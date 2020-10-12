Альбом Леонида Агутина вошел в лонг-лист "Грэмми" в пяти номинациях

На своей странице в соцсетях Леонида Агутина сообщил, что его новый альбом La Vida Cosmopolita выдвинут на пять номинаций 63-й премии "Грэмми".
Это значит, что Агутин и его музыканты отобрали песни, которые могли бы победить, и отправили на рассмотрение в Национальную академию искусства и науки звукозаписи США.
Пока неизвестно, попадет ли хоть одна композиция Агутина в шорт-лист "Грэмми". Голосование, по созданию шорт-лист премии, пройдет только в декабре.
Своим заявлением Леонид Агутин наделал много шума и неразберихи.
Как заметил портал "Медуза", часть заявленных Агутиным номинаций попросту не существует. Пресс-секретарь музыканта Наталия Николенко в разговоре со СМИ пояснила, что речь идет о включении альбома Леонида Агутина в лонг-лист. Тем не менее, многие новостные порталы сначала назвали артиста номинантом, а коллеги поспешили поздравить.