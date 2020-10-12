Пн, 12.10.2020
"Стрельцов" по многим параметрам проигрывает остальным представителям жанра про "победы советского спорта": режиссерская неуклюжесть заметна буквально с первой минуты, сюжет зачастую схватывает настоящий паралич, а главная изюминка любого спортивного фильма - сцены соревнований - хоть и сделаны с внешним задором, но по факту совершенно невыразительны. Андрей Тимофеев о фильме "Стрельцов"
Андрей Тимофеев о фильме "Стрельцов"
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Альбом Леонида Агутина вошел в лонг-лист "Грэмми" в пяти номинациях

Леонид Агутин

ФОТО: Пресс-фото

На своей странице в соцсетях Леонида Агутина сообщил, что его новый альбом La Vida Cosmopolita выдвинут на пять номинаций 63-й премии "Грэмми".

Это значит, что Агутин и его музыканты отобрали песни, которые могли бы победить, и отправили на рассмотрение в Национальную академию искусства и науки звукозаписи США. 

Пока неизвестно, попадет ли хоть одна композиция Агутина в шорт-лист "Грэмми". Голосование, по созданию шорт-лист премии, пройдет только в декабре. 

Своим заявлением Леонид Агутин наделал много шума и неразберихи.

Как заметил портал "Медуза", часть заявленных Агутиным номинаций попросту не существует. Пресс-секретарь музыканта Наталия Николенко в разговоре со СМИ пояснила, что речь идет о включении альбома Леонида Агутина в лонг-лист. Тем не менее, многие новостные порталы сначала назвали артиста номинантом, а коллеги поспешили поздравить. 

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