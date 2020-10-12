Пн, 12.10.2020
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Винькеле: в борьбе с Covid-19 будут шире использоваться маски

Илзе Винькеле

ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

В борьбе с распространением Covid-19 в Латвии будут шире использоваться маски и возможны ограничения в занятиях по интересам, заявила министр здравоохранения Илзе Винькеле на Латвийском радио.

Она сказала, что Минздрав готовит к заседанию правительства 13 октября ряд уточнений к правилам об ограничении Covid-19, но конкретизировать их не стала. Предстоит еще провести тестирование в средней школе Наталии Драудзини в Риге и на основании новых данных решить вопрос об ограничениях.

Министр отметила, что будут расширены требования по ношению масок в общественных местах.

Также инфекция сильно распространяется на занятиях по интересам, в том числе спортивных, поэтому ограничения будут и здесь, но для сохранения очной учебы в школах будет предпринято все возможное. Что касается распространения Covid-19 в трудовых коллективах, то тут правительство мало что может сделать - меры безопасности должны обеспечивать работодатели.

Что касается роста количества заболевших Covid-19 в больницах, то Винькеле не назвала его критическим - по словам инфекциониста Уги Думписа, в больницы попадают в среднем около 20% больных коронавирусом, а в Латвии это 9%.

Министр подчеркнула, что Латвия все еще входит в число пяти самых безопасных стран Европы.

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