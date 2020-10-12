В Латвии - 95 новых случаев Covid-19 за сутки; один человек умер
За прошедшие сутки зарегистрировано 95 новых случаев Covid-19, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
Один пациент с подтвержденным Covid-19 скончался в больнице.
Вчера сделано 2169 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 4,3%.
SPKC сообщает, что значительная часть новых случаев коронавируса связана с Рижской средней школой Наталии Драудзини.
В целом с начала пандемии в Латвии проведено 364 012 тестов на Covid-19. Заболевание было подтверждено у 2765 человек, 1325 человек выздоровели.
По данным Национальной службы здравоохранения, в больницах на данный момент находится 65 пациентов с Covid-19, что пока является наибольшим числом госпитализированных пациентов с таким диагнозом с начала эпидемии в Латвии.
За прошедшие сутки были госпитализированы еще пять человек с Covid-19. У 59 госпитализированных заболевание протекает в среднетяжелой форме, а у пяти человек - в тяжелой.