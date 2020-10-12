В рабочие дни на 35 рейсах поездов цены будут снижены на 20%

Скидка будет распространяться как на билеты, купленные в кассах, так и на билеты, купленные на домашней странице и в мобильном приложении Pasažieru vilciens, а также у кондуктора в поезде. Покупая билет на домашней странице и в мобильном приложении Pasažieru vilciens можно будет получить также дополнительную скидку до 10%, которая распространяется на электронные билеты.