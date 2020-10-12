В рабочие дни на 35 рейсах поездов цены будут снижены на 20%

Чтобы побудить пассажиров ездить поездами в то время, когда пассажиропоток меньше и есть больше возможностей держаться на безопасном расстоянии от других пассажиров, с 12 октября по 11 апреля следующего года цены билетов на поездки на 35 рейсах поездов, которые курсируют в середине дня в рабочие дни, будут снижены на 20%, сообщила агентству LETA представитель Pasažieru vilciens Агнесе Лиците.
Скидка будет распространяться как на билеты, купленные в кассах, так и на билеты, купленные на домашней странице и в мобильном приложении Pasažieru vilciens, а также у кондуктора в поезде. Покупая билет на домашней странице и в мобильном приложении Pasažieru vilciens можно будет получить также дополнительную скидку до 10%, которая распространяется на электронные билеты.
20-процентная скидка на билеты будет распространяться на семь поездов, курсирующих в середине дня по маршруту Рига-Скулте-Рига, восемь поездов, курсирующих по маршруту Рига-Айзкраукле-Рига, восемь поездов маршрута Рига-Елгава-Рига, а также 12 поездов маршрута Рига-Тукумс-Рига.