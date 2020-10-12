"Лос-Анджелес Лейкерс" в 17-й раз стал чемпионом НБА

Таким образом, "Лос-Анджелес Лейкерс" выиграл серию со счётом 4:2 и стал чемпионом НБА сезона-2019/2020.

Самый значительный вклад в победу "Лейкерс" внёс 35-летний Леброн Джеймс, оформивший трипл-дабл из 28 очков, 14 подборов и 10 передач. Джеймс был признан самым ценным игроком финальной серии НБА - все 11 журналистов, принимавших участие в голосовании, назвали лучшим Джеймса.

Это уже четвёртый титул в карьере Джеймса. Ранее игрок становился чемпионом лиги в составе "Майами Хит" (дважды) и "Кливленд Кавальерс".