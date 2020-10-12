"Лос-Анджелес Лейкерс" в 17-й раз стал чемпионом НБА

В ночь на понедельник по латвийскому времени завершился шестой матч финальной серии плей-офф НБА между "Лос-Анджелес Лейкерс" и "Майами Хит", победу в котором одержали игроки "Лейкерс" - 106:93.
Таким образом, "Лос-Анджелес Лейкерс" выиграл серию со счётом 4:2 и стал чемпионом НБА сезона-2019/2020.
Самый значительный вклад в победу "Лейкерс" внёс 35-летний Леброн Джеймс, оформивший трипл-дабл из 28 очков, 14 подборов и 10 передач. Джеймс был признан самым ценным игроком финальной серии НБА - все 11 журналистов, принимавших участие в голосовании, назвали лучшим Джеймса.
Это уже четвёртый титул в карьере Джеймса. Ранее игрок становился чемпионом лиги в составе "Майами Хит" (дважды) и "Кливленд Кавальерс".
Отметим, что "Лос-Анджелес Лейкерс" выиграл НБА впервые с сезона-2009/2010, когда в финале обыграл "Орландо Мэджик" со счётом 4:1. Благодаря этой победе калифорнийский клуб сравнялся с рекордсменом - "Бостон Селтикс", теперь у обоих по 17 титулов.