Глава LZA: нужно помогать изолироваться инфицированным, а не изолировать общество

На вопрос, нужно ли на несколько недель снова все останавливать в надежде, что это поможет, он заявил, что этого не нужно делать сейчас и не нужно было весной.

По мнению Калвиньша, проблема в том, что правительство Латвии и законодатели берут пример со стран ЕС и США, а это сейчас худшие примеры. "Нам нужно брать пример с Тайваня, где на 22 млн населения немногим более 500 случаев", - сказал Калвиньш.

В Тайване есть так называемые карантинные отели, где люди, которые не могут самоизолироваться дома, живут в отдельных номерах. При въезде в страну требуется справка о Covid-19, берутся анализы, и в ожидании результатов человек сидит в карантине.