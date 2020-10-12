В Санкт-Петербурге погиб мотоциклист: он пытался переехать разведенный мост

В ночь на воскресенье в Санкт-Петербурге погиб мотоциклист, который проигнорировал заграждения разводного моста и пытался его переехать, пишет Lenta.ru.
Сампсониевский мост был разведен, чтобы под ним мог проехать корабль. Однако в 2:00 мужчина на мотоцикле Kawasaki проигнорировал как установленные перед мостом заграждения, так и сигнал светофора, запрещающий дальнейшее движение.
Мужчина выехал на мост и мчался вперед, пока не добрался до места, где начинается разводная часть моста. Он вместе с мотоциклом упал в реку.
Мотоциклист на скорости слетел с разведенного моста в Петербурге.— Газета.Ru (@GazetaRu) October 11, 2020
Мужчина проигнорировал запрещающий сигнал светофора, миновал заграждения и упал в воду перед разводной частью моста. От полученных травм петербуржец скончался на месте.https://t.co/RTjo0NY7jb pic.twitter.com/v4vJqCOU4A
От полученных травм петербуржец скончался на месте.