Пн, 12.10.2020
Я пытаюсь украсть все бонусы. Мы тренировали этот удар, но я ни разу ещё не делал этого в бою. Но он сильно надавил, и я подумал, что нужно попробовать. И я ударил Боец UFC Хоакин Бакли о своем триумфальном ударе
Боец UFC Хоакин Бакли о своем триумфальном ударе

В Санкт-Петербурге погиб мотоциклист: он пытался переехать разведенный мост

ФОТО: Ekrānšāviņš no video

В ночь на воскресенье в Санкт-Петербурге погиб мотоциклист, который проигнорировал заграждения разводного моста и пытался его переехать, пишет Lenta.ru.

Сампсониевский мост был разведен, чтобы под ним мог проехать корабль. Однако в 2:00 мужчина на мотоцикле Kawasaki проигнорировал как установленные перед мостом заграждения, так и сигнал светофора, запрещающий дальнейшее движение.

Мужчина выехал на мост и мчался вперед, пока не добрался до места, где начинается разводная часть моста. Он вместе с мотоциклом упал в реку.

От полученных травм петербуржец скончался на месте.

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