Предприятие Kuldigas tekstils возобновило работу в ограниченном объеме

Предприятие Kuldigas tekstils, на котором почти 30 человек ранее заболели Covid-19, возобновило работу в ограниченном объеме, рассказала агентству LETA член правления предприятия Йоланта Крумкалне.
Вернулись на работу люди, которые находились в самоизоляции - примерно 30 человек. Пока не прогнозируется, когда работа возобновится в полном объеме.
Вспышка Covid-19 на Kuldigas tekstils произошла в конце сентября. 25 сентября предприятие на десять дней приостановило работу.
Крумкалне сообщила, что заразились 27 работников, а всего на предприятии работает 110 человек.