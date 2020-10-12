Пн, 12.10.2020
В это время работодатели должны особенно подумать над тем, какие меры безопасности следует ввести на предприятиях, чтобы снизить риск распространения инфекции. Виталий Гаврилов, президент LDDK
Виталий Гаврилов, президент LDDK

Предприятие Kuldigas tekstils возобновило работу в ограниченном объеме

Иллюстративное фото

ФОТО: SCANPIX

Предприятие Kuldigas tekstils, на котором почти 30 человек ранее заболели Covid-19, возобновило работу в ограниченном объеме, рассказала агентству LETA член правления предприятия Йоланта Крумкалне.

Вернулись на работу люди, которые находились в самоизоляции - примерно 30 человек. Пока не прогнозируется, когда работа возобновится в полном объеме.

Вспышка Covid-19 на Kuldigas tekstils произошла в конце сентября. 25 сентября предприятие на десять дней приостановило работу.

Крумкалне сообщила, что заразились 27 работников, а всего на предприятии работает 110 человек.

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