Пн, 12.10.2020
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Боец UFC Хоакин Бакли о своем триумфальном ударе

Стакис пообещал сделать Ригу первым климатически нейтральным городом в Балтии

Панорама Риги

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

В среду, 14 октября, в Совет Европы и Совет ЕС будет подано письмо мэров городов ЕС в поддержку инициативы международной сети сотрудничества Eurocities о достижении климатической нейтральности, которое подписал и мэр Риги Мартиньш Стакис, сообщили в Рижской думе.

Мэры призвали руководство ЕС продолжать активную работу, чтобы достичь поставленных целей по уменьшению выбросов, вкладывая крупные средства в общественный транспорт, "зеленую" инфраструктуру, реновацию зданий, улучшение качества воздуха.

"Инициатива согласуется с обязательством Рижского самоуправления - добиться существенных улучшений по качеству среды, обработке отходов, устойчивости природных ценностей, климатическим вопросам. Мы будем упорно работать, чтобы Рига стала первым климатически нейтральным городом в Балтии", - сказал мэр.

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