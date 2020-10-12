Стакис пообещал сделать Ригу первым климатически нейтральным городом в Балтии

В среду, 14 октября, в Совет Европы и Совет ЕС будет подано письмо мэров городов ЕС в поддержку инициативы международной сети сотрудничества Eurocities о достижении климатической нейтральности, которое подписал и мэр Риги Мартиньш Стакис, сообщили в Рижской думе.