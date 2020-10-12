Латвийская певица перепела песню популярного немецкого рэпера Nana

На трек было создано множество каверов в исполнении разных артистов и коллективов, но первый официальный кавер релиз, с благословения автора, достался следующей команде: музыкальный продюсер Андрей 'Exact' Лихварь, Украинский DJ-коллектив Delaud и латвийская певица Кристина Корвин.

Идея зародилась пару месяцев назад, когда в машине по радио заиграла песня Remember the time. Спустя какое-то время мы с ребятами поймали себя на мысли, что напеваем эту песню себе под нос. А вечером в ходе эксперимента в студии, сделали свой вариант аранжировки, вдохновляясь ностальгией по детству. Через пару недель пригласили певицу Кристину Корвин в качестве исполнителя. Когда всt записали, выслали демо самому автору в инстаграме и уже через неделю получили лицензию для издательства." - рассказал Андрей.