RNP начинает в тестовом режиме включать отопление

Это делается для того, чтобы обеспечить стабильную работу отопительных систем еще до резкого понижения температуры воздуха. В течение этой недели дома клиентов RNP будут подготовлены к подключению отопления.

Поскольку, по прогнозам синоптиков, по крайней мере два дня на этой неделе температура воздуха превысит +12 градусов, днем радиаторы могут быть холодными, но при температуре ниже +12 градусов будут автоматически включаться.