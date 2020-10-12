Пн, 12.10.2020
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RNP начинает в тестовом режиме включать отопление

Радиатор отопления. Иллюстративное фото

ФОТО: Ieva Lūka/LETA

Рижское муниципальное домоуправление Rīgas namu pārvaldnieks (RNP) пока не ощущает повышенного спроса клиентов на подключение отопления, но сегодня начало подключать его в тестовом режиме, сообщили агентству LETA в RNP.

Это делается для того, чтобы обеспечить стабильную работу отопительных систем еще до резкого понижения температуры воздуха. В течение этой недели дома клиентов RNP будут подготовлены к подключению отопления.

Поскольку, по прогнозам синоптиков, по крайней мере два дня на этой неделе температура воздуха превысит +12 градусов, днем радиаторы могут быть холодными, но при температуре ниже +12 градусов будут автоматически включаться.

Как сообщалось, в середине сентября RNP решило покрыть все долги жильцов за отопление, чтобы подключить его с началом отопительного сезона.

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