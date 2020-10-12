За прошедшие сутки в Эстонии выявлено 18 новых случаев Covid-19, в Литве - 125

За прошедшие сутки в Эстонии было выявлено 18 новых случаев Covid-19, в Литве - 125 случаев.
Литва
За минувшие сутки в Литве выявлено 125 новых случаев коронавируса, общее число случаев заболевания в стране увеличилось до 6248, сообщил в понедельник Национальный центр общественного здоровья (НЦОЗ).
Сейчас коронавирусом в Литве больны 3330 человек, 2793 человека выздоровели.
От Covid-19 в стране скончались 103 человека, по другим причинам ушли из жизни 22 зараженных.
В изоляции находятся 31 286 человек.
С 1 июня в Литве выявлено 319 завозных случаев.
За минувшие сутки проверено 2319 проб на коронавирус. В целом в стране сделано 860 542 теста.
Эстония
За минувшие сутки в Эстонии проанализированы 882 теста на Covid-19, 18 проб дали положительный результат, сообщила пресс-служба департамента здоровья Эстонии.
Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет в Эстонии 46,50 случая. Новых летальных исходов за сутки не было.