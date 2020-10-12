За прошедшие сутки в Эстонии выявлено 18 новых случаев Covid-19, в Литве - 125

Литва

За минувшие сутки в Литве выявлено 125 новых случаев коронавируса, общее число случаев заболевания в стране увеличилось до 6248, сообщил в понедельник Национальный центр общественного здоровья (НЦОЗ).

Сейчас коронавирусом в Литве больны 3330 человек, 2793 человека выздоровели.

От Covid-19 в стране скончались 103 человека, по другим причинам ушли из жизни 22 зараженных.

В изоляции находятся 31 286 человек.

С 1 июня в Литве выявлено 319 завозных случаев.

За минувшие сутки проверено 2319 проб на коронавирус. В целом в стране сделано 860 542 теста.

Эстония

За минувшие сутки в Эстонии проанализированы 882 теста на Covid-19, 18 проб дали положительный результат, сообщила пресс-служба департамента здоровья Эстонии.