Пн, 12.10.2020
"Стрельцов" по многим параметрам проигрывает остальным представителям жанра про "победы советского спорта": режиссерская неуклюжесть заметна буквально с первой минуты, сюжет зачастую схватывает настоящий паралич, а главная изюминка любого спортивного фильма - сцены соревнований - хоть и сделаны с внешним задором, но по факту совершенно невыразительны. Андрей Тимофеев о фильме "Стрельцов"
Андрей Тимофеев о фильме "Стрельцов"

Covid-19: Премьер созвал заседание совета по кризисному управлению

Кришьянис Кариньш

ФОТО: Valsts kanceleja

Из-за стремительного распространения Covid-19 премьер-министр Кришьянис Кариньш созвал во вторник, 13 октября, заседание совета по кризисному управлению, сообщили агентству LETA в бюро премьера.

Заседание состоится в 9 часов в удаленном режиме.

Об актуальной ситуации с коронавирусом на заседании совета расскажут эксперты. Планируется также обсудить загруженность больниц и обеспечение медиков средствами индивидуальной защиты.

Также будет обсуждаться дальнейшая стратегия борьбы с распространением Covid-19 в Латвии.

В заседании примут участие представители Центра профилактики и контроля заболеваний, Службы неотложной медицинской помощи, Национальной службы здравоохранения и других учреждений.

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