Промоутер Фьюри: "Похоже, третьего боя с Уайлдером в этом году не будет"

Британский промоутер чемпиона WBC в супертяжёлом весе Тайсона Фьюри Фрэнк Уоррен заявил, что третий бой против американца Деонтея Уайлдера, скорее всего, в этом году не состоится.
Контракт боксёров предусматривает их третий поединок. Изначально их поединок был запланирован на 19 декабря, но Фрэнк Уоррен считает эту дату маловероятной.
"Я не знаю состоится ли третий бой в этом году. Промоутеры обоих боксёров очень старались организовать его, но похоже, что этого не будет. Есть разговоры о проведении боя в следующем году", - сказал Уоррен в интервью BT Sport.
Уоррен также добавил, что третий бой Фьюри-Уайлдер состоится в этом году, если "появится кто-нибудь с вагоном денег и гарантиями серьёзности своих намерений".
"Моя забота - это благосостояние и благополучие Тайсона и выполнение того, чего он хочет, поэтому он проведёт поединок в этом году. Контракты не вечны, и если бой не будет организован в период действия контракта, Тайсон пойдёт дальше и, возможно, третий бой с Уайлдером состоится позднее. Он проведёт бой в этом году потому что он этого хочет", добавил Уоррен.
Интересно, что советник Уайлдера Шелли Финкель сообщил ESPN, что сторона Фьюри неверно трактует ситуацию относительно контракта на третий бой Фьюри-Уайлдер.
На счету Тайсона Фьюри 30 побед (21 нокаутом) и одна ничья в 31 поединке. Уайлдер одержал победу в 42 из 44 поединков, один бой завершил вничью, а в феврале потерпел своё первое поражение в карьере.